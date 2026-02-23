Le Real Madrid sort du silence après la polémique raciste de Dean Huijsen

Le Real Madrid a publié sur le réseau social chinois Weibo un message reprenant les excuses de son défenseur Dean Huijsen après la polémique suscitée par le partage sur Instagram d’un contenu jugé raciste à l’encontre des personnes d’origine asiatique selon Mundo Deportivo. Le joueur néerlandais-espagnol de 20 ans avait republié une image accompagnée de commentaires offensants sur la forme des yeux des Asiatiques, avant de supprimer la publication. Dans sa déclaration, relayée par le club, Huijsen affirme : « je présente mes excuses sincères à mes amis chinois. J’ai partagé précédemment un contenu contenant des messages offensants sans aucune intention. C’était totalement involontaire et je regrette le malaise causé ».

Cette diffusion sur Weibo, plateforme largement utilisée en Chine, a toutefois suscité des critiques de la part des internautes chinois, qui estiment que des excuses écrites ne suffisent pas et demandent une déclaration publique sur les réseaux internationaux ou un message vidéo. Le club madrilène n’en est pas à sa première controverse avec la communauté chinoise : en 2024, un incident similaire avait éclaté après la diffusion d’une chanson jugée insultante par un supporter avant la finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, provoquant des reproches de l’ambassade de Chine en Espagne.