CdM 2022 : certains Bleus ont affiché des doutes après le virus de la finale

Championne du monde en 2018, l’équipe de France n’a finalement pas signé un doublé historique lors du dernier Mondial organisé au Qatar. La faute à l’Argentine de Lionel Messi, sacrée au terme d’une finale d’anthologie (3-3, 4-2 aux tab). Absents des débats pendant plus d’une heure de jeu, les Bleus avaient finalement sonné la révolté en fin de rencontre, portés par un Kylian Mbappé stratosphérique.

La suite après cette publicité

Un an après cette terrible désillusion, L’Equipe revient sur l’événement et assure, dans cette optique, que certains joueurs de l’équipe de France se sont demandés pourquoi ils étaient les seuls à avoir été touchés par un virus dans un moment si crucial. Pour rappel, Adrien Rabiot, Dayot Upamecano et Kingsley Coman, amoindris durant cette finale, présentaient le même syndrome…