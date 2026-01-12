Liga : le Celta arrache la victoire à Séville

Fin de la 19e journée de Liga avec le match opposant le Séville FC au Celta de Vigo. Quatorzièmes du classement au coup d’envoi, les Andalous devaient réagir après deux défaites consécutives concédées face au Real Madrid (0-2) et Levante (0-3). En face, les Galiciens, invaincus en Liga depuis le 30 novembre, avaient l’occasion de revenir à hauteur du Betis, sixième.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Celta Vigo 29 19 +5 7 8 4 25 20 14 Séville 20 19 -6 6 2 11 24 30

Les deux formations semblaient bien parties pour partager les points, mais un penalty transformé par Marcos Alonso à deux minutes du terme à tout changé. Grâce à ce but, le Celta arrache la victoire en Andalousie, conforte sa septième place et revient à hauteur du Betis.