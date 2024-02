OM-MHSC : les mots forts de Samuel Gigot à ses coéquipiers

Après deux mois sans victoire en Ligue 1, l’OM a enfin réagi ce soir contre Montpellier (4-1). Fautif sur le but de Montpellier, Samuel Gigot s’est ensuite rattrapé par de bonnes interventions notamment sur Moussa Al-Tamari. Le capitaine olympien se dit rassuré après une période compliquée de son club.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Marseille 33 23 8 8 9 6 33 25 15 Montpellier 22 23 -6 5 8 10 25 31

« On a mérité, on a mérité, on a passé des moments de merde et là on a passé une bonne semaine, on va tous bien dormir ce soir », a d’ailleurs lâché le joueur de 30 ans à ses coéquipiers, tous réunis sur la pelouse de l’Orange Vélodrome. Avec cette victoire, les Marseillais se rapprochent des places européennes au classement.