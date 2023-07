João Félix veut signer au PSG !

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain ne veut pas que son club devienne le Kylian Saint-Germain. Ce n’est pas non plus la volonté du joueur. Le club francilien ne souhaite pas être pris en otage par un seul joueur, même si c’est le meilleur du monde à ses yeux. En revanche, le PSG devient de plus en plus le Mendes Saint-Germain. Ces dernières saisons, l’agent portugais a réussi à placer plusieurs de ses poulains au sein de l’écurie française. La présence de son ami Luis Campos, qui officie en tant que conseiller football depuis un an, n’y est pas étrangère.

Le Mendes Saint-Germain

En 2022, Jorge Mendes, qui gère les intérêts de Danilo Pereira, El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre-Emery, a été derrière les opérations Vitinha, Carlos Soler et Renato Sanches. Elles n’ont pas été toutes synonymes de succès. Cet été 2023, il a déjà placé Marco Asensio, libre après la fin de son contrat au Real Madrid, et Manuel Ugarte, acheté 60 millions d’euros au Sporting CP. Il pourrait encore réaliser le coup Bernardo Silva. Le joueur de Manchester City plaît toujours autant aux Parisiens, qui avaient raté le coche l’an dernier. Le déloger de City sera néanmoins encore une mission compliquée.

En revanche, cela devrait être plus simple pour João Félix (23 ans). Lié au PSG, le Portugais n’entre pas dans les plans de l’Atlético de Madrid et de Diego Simeone. Ce dernier n’a pas forcément de bonnes relations avec l’ancien de Benfica, qui avait été envoyé en prêt à Chelsea l’hiver dernier. Mais ses six mois à Londres n’ont pas convaincu les Blues. Les Colchoneros lui cherchent donc une porte de sortie et Paris est visiblement celle qui plaît le plus au principal intéressé. C’est en tout cas ce qu’assure AS ce vendredi matin.

João Félix a choisi Paris

Le média ibérique explique que l’attaquant, qui a été convoqué pour participer à la pré-saison de l’Atlético, ne veut pas revenir à Madrid. Malgré des approches anglaises, il est séduit par le projet du PSG, qui lui offrirait la possibilité de jouer la Ligue des Champions et d’être compétitif sur tous les tableaux. La présence de Luis Enrique, qu’il apprécie, et de certains de ses compatriotes portugais comme Danilo, Vitinha et Renato Sanches, sont un plus. Du côté du joueur, tous les voyants semblent donc être au vert. Mais les clubs vont devoir s’entendre.

AS précise que l’Atlético de Madrid réclame 100 millions d’euros pour son joueur sous contrat jusqu’en 2027. Une somme jugée élevée par le PSG. Un club qui se lancera sur ce dossier si jamais il réussit à vendre Neymar Jr. Le cas Félix n’est, en revanche, pas lié au dossier Kylian Mbappé, explique le média ibérique. Ce qui est sûr, c’est que le Portugais, auquel les Colchoneros ont retiré le numéro 7 pour le donner à Antoine Griezmann, plaît au club français. Un nouveau deal en perspective donc pour Jorge Mendes, qui étend plus que jamais son influence au PSG.