Un club se manifeste officiellement pour relancer Arjen Robben

A 36 ans et retraité des terrains depuis la fin de la saison dernière, Arjen Robben avait surpris tout son monde en annonçant qu'il envisageait sérieusement de rechausser les crampons. «Au début, le football ne m'a pas du tout manqué. Mais ensuite il y a eu une phase où ça a chatouillé à nouveau et j'ai eu des pensées telles que: 'hé, je voudrais peut-être jouer un peu à nouveau.' De temps en temps, j'ai toujours ce sentiment. Avec ce virus, c'est un moment très étrange pour tout le monde et quand le football revient, alors là ! Mais peut-être qu'il reste toujours un peu de football en moi. Je suis juste un athlète.»

Des propos qui ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Le vice-président du club de Botafogo, Ricardo Rotenberg, a ainsi officiellement annoncé que la formation carioca était prête à l'accueillir. « Pour moi, il a été le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2014. Messi a remporté le trophée (de meilleur joueur) parce que c’est Messi et qu’il a été vice-champion du monde. Mais Robben, est mon idole et c’est un grand joueur. Il y a un risque parce qu’il ne joue plus depuis longtemps. je l’ai sondé, il le sait et m’a répondu. Il était heureux de l’intérêt de Botafogo », a-t-il déclaré à Globoesporte. Mais pour le moment, aucune offre concrète n’est parvenue au Batave.

Cependant, la formation brésilienne se démène pour arriver à ses fins. Pour cela, elle a fait appel à l’agent Marcos Leite qui a déjà oeuvré dans les dossiers Yaya Touré (qui n’est finalement pas venu) et Keisuke Honda. « J’ai demandé à Marcos Leite de m’aider à entrer en contact avec Robben. Il a réussi à avoir son numéro et a discuté avec l’agent de Robben. C’est très difficile parce qu’il est resté longtemps sans jouer et il peut gagner quatre fois plus ailleurs. mais il est au courant pour Botafogo. » Huit ans après avoir réussi à attirer un autre Hollandais célèbre, Clarence Seedorf, Botafogo devra toutefois batailler pour convaincre Robben car rares sont les joueurs européens à avoir accepté un défi au Brésil.