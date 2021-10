Real Madrid : Karim Benzema dévoile les secrets de sa folle réussite

La suite après cette publicité

Huit matches de Liga, neuf buts et sept passes décisives. Deux rencontres de Ligue des Champions, un but. Le début de saison 2021-2022 de Karim Benzema est tout simplement sensationnel. L'attaquant français, sur un nuage depuis plusieurs mois après avoir notamment été rappelé par Didier Deschamps en équipe de France, écrase tout sur son passage en ce moment. Sous le maillot tricolore, l'attaquant de 33 ans aux 90 sélections (31 buts) reste d'ailleurs sur une grosse performance jeudi soir contre la Belgique (3-2, un but) en demi-finale de Ligue des Nations. Mais pour avoir ce niveau, KB9 s'en est donné les moyens.

Interrogé par le quotidien AS avant la finale de cette Ligue des Nations contre l'Espagne, programmée dimanche soir à 20h45 (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato), l'ancien Lyonnais a délivré quelques ingrédients de sa recette pour réussir lui qui a souvent été critiqué. «J'ai peut-être mis du temps, mais l'important, c'est que maintenant les gens apprécient mon football et que je me sens heureux et très fier. C'est ce qui me donne de la force pour tenter des choses sur le terrain, car je sens le soutien des supporters et cela me pousse à essayer de faire de belles choses», a d'abord envoyé le Français.

«Ce qu'on dit sur le fait de jouer comme on s'entraîne est absolument vrai»

Comme Cristiano Ronaldo ou d'autres stars du ballon rond, Karim Benzema fait aussi très attention en dehors des terrains. Le principal concerné partage d'ailleurs très souvent ses entraînements à domicile sur son compte Instagram. Et une forme physique irréprochable, c'est forcément un plus : «je travaille dur à l'entraînement, mais je travaille aussi dur à la maison. Je me prépare chaque semaine du mieux que je peux, avec des efforts et de l'intensité, en pensant à être prêt pour les matches du week-end et ceux de la Ligue des Champions. Ce qu'on dit sur le fait de jouer comme on s'entraîne est absolument vrai.»

Une recette qui permet donc à Karim Benzema d'être décisif sur les pelouses avec le maillot du Real Madrid ou sous la tunique de l'équipe de France. Et malgré ses 33 ans et une carrière qui est forcément plus proche de la fin que du début, le joueur formé à l'OL veut encore enchaîner. «J'y vais petit à petit. Comme chaque année, j'y pense. Je ne peux pas donner d'âge, mais ce que j'essaie de faire, c'est de faire quelque chose de plus chaque année, de m'améliorer au fil des saisons», a conclu le joueur présent dans la liste des nommés pour le Ballon d'Or 2021.