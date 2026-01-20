OM : Højbjerg sort du silence sur la rumeur Juventus

Présent en conférence de presse avant le choc contre Liverpool, Pierre-Emile Højbjerg a été interrogé sur les rumeurs l’envoyant à la Juventus. Pour le milieu danois, il n’y eu aucune discussion concrète. Il a tenu à rappeler sa pleine concentration sur la fin de saison à l’OM.

«Je suis très focus sur l’OM. Je suis très content ici. J’ai une bonne relation avec mes coéquipiers, les gens du club et Medhi. Je suis confiant. Être ici et sentir que tu joues toutes les compétitions. Tu sens que c’est quelque chose d’important. Je suis content ici et je prends du plaisir. La Juventus ? Il y a rien eu, pas du tout»