LdC, PSG : la réaction du capitaine Marquinhos au tirage difficile

La suite après cette publicité

Ce jeudi soir avait lieu le tirage au sort de la Ligue des Champions édition 2023-2024. Et le PSG n’a pas été épargné avec probablement le tirage au sort le plus difficile. Les Parisiens devront affronter l’AC Milan, le Borussia Dortmund ainsi que Newcastle. Pas simple donc. Mais pas question de s’inquiéter comme l’ont précisé Nasser Al-Khelaïfi ou encore Yohan Cabaye.

Sur le site du PSG, le capitaine Marquinhos s’est aussi exprimé. « Ce sont de beaux adversaires, avec de grandes affiches qui nous attendent. Ce sont des équipes qui ont de l’expérience, et qui ont de grands joueurs, et qui ont fait une belle saison l’année dernière. C’est à nous de se préparer le mieux possible, parce que les grandes échéances vont arriver très rapidement. Nous sommes une équipe qui monte en puissance, nous assimilons de mieux en mieux la philosophie du coach, on va travailler pour disputer ces grandes affiches. Ce sera de grosses ambiances, ça va nous motiver encore plus pour gagner. Nous aussi, nous avons une force en plus, nos supporters. Nos adversaires savent que ce sera dur pour eux de venir jouer au Parc des Princes. Les joueurs de football aiment toujours les grandes ambiances, jouer des grands matches, ça fait partie de la beauté de ce sport. C’est aussi pour ça que cette compétition est très belle. »