Régis Le Bris explique l’absence de Terem Moffi face à Rennes

Grand absent du derby breton, Terem Moffi n’a pas pu participer au succès de prestige de son équipe face à Rennes ce vendredi (2-1). Alors que son nom revient régulièrement ces derniers jours au sujet d’un possible départ de Lorient, notamment du côté de l’OGC Nice, son entraîneur Régis Le Bris est revenu en conférence de presse d’après-match sur les raisons de la non-présence de l’attaquant nigérian au coup d’envoi.

« Il n’y a pas de problème psychologique avec Terem, il y a une période qui est très perturbée. Je le redis, c’est une bonne nouvelle pour le FCL d’avoir un attaquant de cette qualité dans son effectif. Il est très convoité, il nous a beaucoup apporté lors de la première partie de saison en marquant douze buts. Dans cette période de sollicitations multiples, il y a des questionnements sur son projet, et il a besoin de faire le point. (…) Est-ce que Moffi est déjà parti dans mon esprit ? Non, pas aujourd’hui, il est toujours Lorientais. On va avoir quelques jours de discussions entre lui, le président, les clubs qui peuvent le convoiter… Je ne peux pas dire aujourd’hui comment ça va se terminer ». Réponse définitive le 31 janvier à minuit.

