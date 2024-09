Anthony Martial a trouvé son nouveau club

Cet été, une pléiade de joueurs de grand talent étaient libres. Pour la grande majorité, des solutions ont été trouvées durant l’été. Pourtant, quelques grands noms de ces dernières années ont dû attendre plus longtemps. C’est le cas de Memphis Depay ou encore d’Adrien Rabiot. Tandis que l’ancien de l’OL a pris la direction du Brésil et du Corinthians, le milieu formé au PSG a rejoint l’OM, où il a été accueilli comme une rockstar ce lundi soir. De son côté, Anthony Martial n’a pas trouvé sa nouvelle destination. Après sa fin d’aventure avec Manchester United, l’attaquant français de 28 ans est toujours sans club à l’heure où ces lignes sont écrites.

Un footballeur que l’on n’a pas oublié en France. Au début de l’été, il a été lié à l’Olympique Lyonnais, son ancien club, ou encore à l’Olympique de Marseille. Mais c’est surtout le LOSC qui a été le plus intéressé. Les Dogues, qui sont dirigés par Bruno Genesio, lequel connaît bien Martial, ont finalement lâché l’affaire. Toujours sans club, l’international tricolore (30 sélections, 2 buts) prenait son temps et ne voulait pas se tromper de projets. C’est d’ailleurs ce qu’avait expliqué son agent Philippe Lamboley à Sky Sports il y a quelques semaines. Cité également au Brésil, une source anglaise l’envoyait en Grèce il y a quelques jours.

Un contrat de 3 ans l’attend à l’AEK Athènes

Visiblement, nos confrères d’outre-Manche étaient bien informés. Selon nos indiscrétions, Anthony Martial va bel et bien rejoindre la Grèce dans les prochaines heures. En effet, le natif de Massy va prendre la direction de la capitale Athènes pour s’engager avec l’AEK. D’après nos informations, un contrat de trois ans l’attend dans le Pirée.

Désireux de se relancer, ce grand talent du football français va rejoindre l’actuel leader du championnat grec et une équipe habituée aux joutes européennes. Une formation également revancharde après son élimination lors des barrages de C4 face aux Arméniens de Noah. Pour le moment, aucun accord a été trouvé entre le joueur et le club grec, mais l’optimisme règne. Dans ce cadre idyllique, l’ancien numéro 9 des Red Devils pourrait percevoir 2,5 millions d’euros nets par an.