Le nouveau maillot extérieur du PSG pour la saison 2023-2024 !

Après une fin de saison 2022/2023 très compliquée pour le PSG (malgré le titre de Champion de France), les supporters parisiens et la direction veulent repartir sur de bonnes bases pour la saison à venir. Et Paris a débuté son renouveau depuis plusieurs semaines. Sportivement, on devrait avoir plusieurs changements notamment au poste d’entraîneur. Aussi, le club de la capitale s’est officiellement installé dans son nouveau camp d’entraînement à Poissy.

En fin de saison dernière, comme il a coutume de le faire, le PSG avait dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine. Les joueurs l’avaient d’ailleurs porté lors de l’ultime journée de championnat face à Clermont. Ce dimanche, Paris vient de dévoiler son nouveau maillot extérieur pour la saison 2023/2024. Un maillot blanc qui fait déjà bien réagir les supporters parisiens.

Un maillot blanc

«Le Paris Saint-Germain et Nike ont lancé ce matin le nouveau maillot Away pour la saison 2023-2024 à l’occasion de la toute première course WE RUN PARIS – 10KM du Paris Saint-Germain qui s’est déroulée ce matin, dimanche 2 juillet 2023. Sur la ligne de départ, le maillot parisien était fièrement porté par des personnalités issues des univers du running et du football comme Caster Semenya, Ladji Doucouré et Zoumana Camara», peut-on notamment lire dans le communiqué du club qui donne un peu plus de détails sur le maillot par la suite.

«Audacieuse, la tunique blanche parisienne revisite les couleurs traditionnelles du Club, offrant un maillot unique dédié aux pelouses de ses adversaires. Doté d’un effet de prisme qui fusionne les traditionnels rouge et bleu parisiens en une bande richement colorée, le maillot contraste fortement avec l’éclat lumineux du blanc et sera l’atout idéal pour briller sur les pelouses de France et d’Europe. L’écusson emblématique du Paris Saint-Germain associe les couleurs du Club à des symboles intemporels de Paris : la Tour Eiffel et la Fleur de Lys.»