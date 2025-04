LdC, Arsenal : Gabriel Martinelli pressé de défier le PSG

A la veille de l’affrontement contre le PSG à l’Emirates Stadium en match aller des demi-finales de la Ligue des Champions, Gabriel Martinelli n’a pas caché son excitation de retrouver les Parisiens dans une rencontre qui sent déjà bon la poudre :

«Ce sera un match important. Nous sommes très confiants. Bien sûr, c’est le PSG, une équipe formidable avec de grands joueurs, mais nous avons confiance en nous et nous sommes confiants… Nous avons un immense respect pour le PSG. Nous méritons d’être ici. Ce sera un grand match. Arsenal est l’un des plus grands clubs du monde, nous sommes vraiment heureux et impatients de jouer ce match.»