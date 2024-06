Manchester United a fait une offre loufoque pour Victor Osimhen

Où jouera Victor Osimhen la saison prochaine ? Ces dernières semaines, les rumeurs à son sujet ont été plutôt calmes. Il a surtout été question de son compagnon d’attaque Khvicha Kvaratskhelia, notamment dans le viseur du Paris Saint-Germain, et qui cristallise l’attention du côté de Naples. Quant au Nigérian, il est aussi suivi par les Parisiens, ainsi que par une ribambelle d’écuries de Premier League.

Il se disait d’ailleurs que le choix du joueur se portait plutôt vers Chelsea, club dont il serait admirateur depuis son plus jeune âge. Mais pour l’instant, les Blues ne sont pas encore passés à l’attaque. Comme révélé par La Repubblica, Manchester United compte bien s’engouffrer dans la brêche et essayer d’attirer la vedette napolitaine dans ses rangs.

Un échange au programme ?

Le média précise ainsi que les Red Devils pourraient proposer un échange au Napoli. Les Mancuniens recevraient ainsi Victor Osimhen et enverraient de l’argent et Rasmus Hojlund en échange. Un échange de cartes potentiellement intéressant pour les Partenopei, puisque le Danois a une belle cote en Serie A. Il avait effectivement brillé en Serie A à l’Atalanta avant de filer à Old Trafford pour 85 millions d’euros il y a tout juste un an.

Dans cette histoire, il y a tout de même un petit problème, et pas des moindres : Antonio Conte, le nouvel entraîneur du club du sud de l’Italie, a demandé à sa direction de lui ramener Romelu Lukaku, qu’il connaît bien. Et il est évident qu’il semble difficile de voir les deux 9 cohabiter. Affaire à suivre, mais quoi qu’il en soit, Naples doit vite faire une grosse vente pour pouvoir entamer son mercato.