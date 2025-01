Coupe du Roi : le Barça d’un grand Lamine Yamal gifle le Betis

Après sa victoire en Supercoupe d’Espagne ce dimanche lors du Clasico (2-5), le FC Barcelone était de retour dans son stade Montjuic pour les 8es de finale de la Coupe du Roi face au Betis. Pour l’occasion, malgré un long voyage de l’Arabie saoudite (où se jouait la Supercoupe), Hansi Flick décidait de faire confiance à ses cadres mais profitait de ce match pour faire quelques changements à certains postes. Jules Koundé, déjà excellent face au Real Madrid, était encore titulaire tout comme Pedri, Gavi, Lamine Yamal et Raphinha. Annoncé un temps sur le départ, Araujo était titulaire et même capitaine alors que Dani Olmo et Frenkie De Jong profitaient du léger turn-over pour débuter.

Et dans ce match, jamais le FC Barcelone n’a été inquiété. Au contraire. Comme en début de saison, la formation d’Hansi Flick s’est transformée en véritable rouleau compresseur, écrasant tout sur son passage. Et tout ça en étant bien aidé par la pépite Lamine Yamal qui a encore réalisé un match dingue. Il ne fallait d’ailleurs que trois petites minutes au Barça pour ouvrir le score dans ce match. Dani Olmo, dans la surface de réparation, servait Gavi qui ajustait tranquillement Vieites du pied gauche (1-0, 3e). Le premier but encaissé par Vieites d’une longue série. Après avoir réalisé quelques parades devant Olmo ou Pedri, le portier espagnol craquait une seconde fois à la demi-heure de jeu. Lamine Yamal, sur son côté droit, remisait en une touche une merveille de ballon sur Jules Koundé qui dédoublait. Le Français reprenait d’une reprise de volée puissante (2-0, 27e). Juste avant la pause, sur une nouvelle différence faite par Lamine Yamal qui avait déposé son adversaire direct, Koundé croyait s’offrir un doublé après un tir puissant angle fermé. Mais le but était annulé pour une position de hors-jeu (45e).

Au retour des vestiaires, le FC Barcelone, toujours peu inquiété par la formation de Manuel Pellegrini, déroulait son football. Et c’est encore Lamine Yamal qui brillait et se baladait littéralement sur la pelouse. Il croyait même ouvrir son compteur ce soir mais son but, sur un bon service de De Jong, était annulé pour une légère position de hors-jeu. Dans la foulée, sur une récupération depuis sa surface, le Champion d’Europe 2024 parcourait tout le terrain, éliminait deux défenseurs et arrivait devant la surface. Mais il manquait son tir qui se transformait en passe décisive pour Raphinha qui trompait le pauvre Vieites (3-0, 59e). A l’agonie, le Betis ne pouvait que constater les dégâts.

Et cela ne s’arrêtait pas là. Quelques minutes plus tard, c’est Ferran Torres qui y allait de son but. Dani Olmo délivrait sa deuxième passe décisive de la soirée en servant parfaitement l’ancien attaquant de Manchester City (4-0, 67e). Pour conclure ce festival offensif, il fallait évidemment un but de Lamine Yamal qui était dans tous les bons coups. Cette fois, même s’il était signalé hors-jeu au départ, son but était validé par le VAR. Lancé en profondeur, il ajustait seul le gardien adverse pour le but du 5-0 (76e). En fin de rencontre, l’ancien du Barça Vitor Roque transformait un penalty pour sauver un peu l’honneur. Après avoir écrasé le Real Madrid ce week-end, le Barça retrouve un rythme impressionnant et enchaîne une nouvelle large victoire. À noter que dans les autres matches de Coupe du Roi du jour, Leganès a sorti Almeria (3-2) et Getafe a difficilement battu Pontevedra (1-0). Le Barça verra bien les quarts de finale.