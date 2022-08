La mère de la fratrie Pogba attaquée par Jean-Marc Ettori

La suite après cette publicité

Alors que l'affaire du clan Pogba ne cesse de prendre de l'ampleur, c'est désormais au tour de Jean-Marc Ettori, président du Tours FC, de prendre la parole. Pour Le Figaro, l'homme raconte qu'il aurait, en 2018, été « victime » des Pogba, et plus précisément de Yeo Moriba, la matriarche. Ayant d'abord essuyé le refus de Jean-Marc Ettori d'engager Mathias Pogba au TFC, cette dernière serait, ensuite, revenue à la charge.

« On nous a dit de prendre Mathias et Paul paiera son salaire, ses charges. Et en plus il vous propose de venir faire un match (amical) à Tours, et il viendra deux fois voir jouer son frère à Tours » a-t-il déclaré, précisant ensuite que l'argent n'avait jamais été touché par le club, laissant un trou dans les caisses de 80.000 euros. C'est donc sans surprise que l'homme de 71 ans a déclaré avoir pris connaissance de l'affaire, désignant même Yeo Moriba comme étant la « cheffe de gang », l'ultime décisionnaire.