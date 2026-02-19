MU est fou de rage contre le Barça pour Marcus Rashford

Les dirigeants de Manchester United sont de plus en plus frustrés par les conditions du transfert de Marcus Rashford vers Barcelone, prévu cet été pour seulement 26 millions de livres sterling, soit environ 30 millions d’euros. L’attaquant, qui a relancé sa carrière en Espagne avec un prêt réussi, a inscrit 10 buts en 35 matches et a retrouvé sa place en équipe d’Angleterre sous Thomas Tuchel. Les Red Devils estiment désormais sa valeur à près de 60 millions d’euros et savent que plusieurs clubs sont prêts à surenchérir, regrettant l’option prioritaire accordée au Barça lors de l’accord de prêt selon The Mirror, qui pourrait leur faire perdre une belle marge financière.

Rashford, âgé de 28 ans, semble déterminé à poursuivre sa carrière en Catalogne, où il s’est installé confortablement à Esplugues. Hansi Flick souhaite le conserver sur le long terme, tandis que Sir Jim Ratcliffe, copropriétaire de Manchester United, redoute de voir le joueur quitter le club à un prix dérisoire malgré son contrat jusqu’en 2028. De son côté, l’international anglais devrait également figurer dans la liste de Tuchel pour la prochaine Coupe du Monde 2026.