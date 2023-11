Le vestiaire de Manchester United est en guerre contre Erik ten Hag

Certaines statistiques donnent moins de 3% de chances à Manchester United de finir dans le top 4 de Premier League à la fin de la saison. Huitième du classement, à huit points de la quatrième place, le club entraîné par Erik ten Hag est retombé dans ses travers. Plongé dans l’incertitude en interne à cause des rumeurs de rachat, MU doit également gérer plusieurs situations de crise depuis plusieurs mois maintenant. Et ces dernières semaines, la position du coach néerlandais a été considérablement fragilisée. Pour cause, il se montre incapable de redresser la barre sur le plan sportif (MU vient d’encaisser deux 0-3 consécutifs contre City et Newcastle) et son vestiaire n’en peut plus de lui. Après la déroute face aux Magpies, la presse anglaise assurait d’ailleurs que ETH avait été lâché par ses joueurs.

Et cela se confirme encore un peu plus ce vendredi après d’autres révélations du Telegraph. Salué par la critique lorsqu’il a su recadrer Cristiano Ronaldo pour faire passer les intérêts du club en premier, le Néerlandais ne fait plus l’unanimité au sein de son vestiaire. CR7 avait notamment pointé du doigt la gestion étrange d’Erik ten Hag avec lui. « Je n’ai pas de respect pour lui (Ten Hag) parce qu’il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n’as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi » avait confié le Portugais dans une interview qui avait fait le tour du monde. Quelques mois plus tard, Cristiano Ronaldo n’est plus le seul à pointer du doigt le comportement de son ex-coach.

Une réunion avec les joueurs peu concluante

Le média anglais explique qu’une grosse partie du vestiaire mancunien n’a pas du tout apprécié les méthodes d’Erik ten Hag concernant la gestion des cas Jadon Sancho et Harry Maguire. Pour rappel, le premier a été écarté du groupe professionnel après avoir exprimé publiquement son désaccord avec son coach et parce qu’il refusait de s’excuser. Une mise à l’écart dont certains détails ont de quoi interpeller. Le deuxième a été destitué de son statut de capitaine. La faute à ses performances plus que critiquables. Mais le Telegraph assure que le vestiaire des Red Devils n’a pas apprécié la façon de faire de leur entraîneur et que plusieurs joueurs ont fait savoir qu’ils étaient contre ses méthodes.

De son côté, The Sun a dévoilé ce vendredi une information qui confirme la fracture totale entre Erik ten Hag et son vestiaire. Conscient qu’il est plus que jamais sur la sellette, alors que la presse britannique annonce ce jeudi soir que MU viserait Zinedine Zidane pour le remplacer, Ten Hag a décidé d’organiser des discussions en tête-à-tête avec ses joueurs pour régler les soucis. Il a demandé à chaque joueur d’exprimer concrètement leurs doléances pour essayer d’y répondre. Mais cela n’a visiblement pas porté ses fruits puisque le média britannique explique que «la tentative désespérée» d’Erik ten Hag a «échoué». L’étau se resserre donc autour d’ETH.