Premier League : rien ne va plus à Arsenal

Arsenal est en train de tout perdre. Battu 2-0 hier soir en étant balayé par Newcastle, le club de Londres est redescendu à la 5e place de Premier League (donc pas qualificative à la prochaine Ligue de Champions) car la veille, Tottenham l'a emporté 1-0 contre Burnley, passant devant son voisin honni avec deux points d'avance. Les Spurs avaient déjà entamé leur remontée en battant les Gunners en milieu de semaine dernière.

Cette seconde défaite de suite fait très mal aux hommes de Mikel Arteta. Alors qu'une première qualification en C1 depuis 5 ans se profilait, ils voient leurs efforts être réduits à néant. «Je suis incroyablement déçu. C'est très douloureux. C'était entre nos mains et aujourd'hui ça ne l'est plus. Nous devons battre Everton et attendre que Norwich batte les Spurs. Il y a toujours une petite chance dans le football», espérait l'Espagnol en conférence de presse.

Arsenal a tout raté dans ce sprint final

Surtout, l'entraîneur déplorait ce jour sans de ses joueurs. «Newcastle méritait de gagner le match et était bien meilleur que nous. Nous n'avons rien fait dans ce match. Ils étaient bien meilleurs que nous dans tous les secteurs de jeu. Nous étions pauvres avec le ballon.» Il va donc falloir espérer un improbable faux pas de Tottenham, en pleine bourre en ce moment et galvanisé par cette remontée, chez la lanterne rouge, Norwich, déjà condamné.

«Je ne peux pas expliquer pourquoi. On n'a pas du tout respecté le plan mis en place, on n'a pas écouté le coach, appuyait le milieu de terrain Granit Xhaka en zone mixte. On a livré une performance désastreuse. On ne mérite pas de jouer la Ligue des champions, ni même la Ligue Europa.» Si le Suisse se dévalorise lui et ses partenaires, Arsenal jouera bien au minimum la Ligue Europa, une compétition sans doute plus adaptée à son effectif.

Carragher : «J'ai peur pour Arsenal et Mikel Arteta la saison prochaine»

Reste qu'il y a de quoi nourrir de gros regrets car la C1 leur tendait les bras. Mais la Premier League est le championnat le plus compétitif du monde comme l'a rappelé Jamie Carragher sur Sky Sports. Selon l'ancien défenseur, les Gunners ne le méritaient tout simplement pas. «Ils ne font pas partie des quatre meilleures équipes du pays alors qu'ils avaient un avantage sur les autres équipes et ça n'a pas payé» explique-t-il, envisageant même l'avenir avec pas mal d'incertitudes. «J'ai peur pour Arsenal et Mikel Arteta la saison prochaine».