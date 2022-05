LdC : Jürgen Klopp juge l'évolution de Liverpool depuis 2018

Finaliste ce samedi de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (rencontre à suivre sur notre live commenté), Liverpool confirme sa montée en puissance depuis l'arrivée de Jürgen Klopp. Avec une victoire en 2019 contre Tottenham, la Premier League gagnée en 2020 et les deux coupes nationales de cette saison, Liverpool a retrouvé cette culture de la gagne. Jürgen Klopp s'en est félicité en conférence de presse : «c'est bien d'avoir joué des finales avant, définitivement. Je l'ai dit après avoir remporté la finale contre Tottenham : dans toutes les finales que mes équipes ont disputées auparavant, nous avons joué un meilleur football mais nous avons perdu.»

Davantage calibré pour supporter les moments décisifs, Liverpool voudra donc s'appuyer sur le travail des dernières années pour se rattraper de la défaite 3-1 subie face au Real Madrid en 2018. «Donc, nous devons apprendre à gagner des finales et nous en avons remporté quelques-unes, pas des finales de Ligue des champions, mais quelques autres. Nous avons plus d'expérience et c'est probablement une bonne chose» a expliqué le coach allemand.