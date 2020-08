Reims-Lille : les compositions probables

La suite après cette publicité

La 2e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche ! Pour le premier match de la journée, le LOSC se déplace à Reims dès 13h (à suivre en direct sur notre site). Pour cette rencontre, le Stade de Reims devrait aligner un 4-4-2. Rajkovic gardera les buts. La défense sera composée de gauche à droite par Konan, Abdelhamid, Faes et De Smet. Le double pivot du milieu devrait être Chavalerin et Munetsi. Cafaro et Kutesa animeront les couloirs. Dia et Touré formeront la doublette en attaque.

Du côté de Lille, là aussi, Christophe Galtier devrait proposer un 4-4-2. Maignan sera dans les buts. En défense de gauche à droite, Bradaric devrait être aligné avec Botman, Fonte et Celik. Soumaré et André formeront le duo du milieu. Bamba et Ikoné devraient animer les couloirs. Et la doublette d'attaque sera formée par les deux recrues Yilmaz et David.