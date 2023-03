PSG : Sergio Ramos présente ses excuses

Hier soir, le Paris Saint-Germain a été éliminé en UEFA Champions League. Les Franciliens ont été battus 2 à 0 par le Bayern Munich en 1/8e de finale retour (1-0 à l’aller). Si plusieurs joueurs du PSG sont passés au travers, Sergio Ramos a, lui, été globalement à la hauteur. L’Espagnol, qui rêve de soulever une nouvelle coupe aux grandes oreilles, est très déçu. Il a partagé sa déception sur son compte Twitter.

«Profonde déception pour vous et pour nous. Nous n’étions pas au niveau de la Ligue des Champions. Nous n’avons pas bien géré les détails et notre objectif a disparu. C’est douloureux, mais les champions renaissent de la défaite et se forgent dans l’adversité. Nous reviendrons !» En fin de contrat en juin, SR4, qui n’a toujours pas prolongé son bail, espère toujours remporter ce trophée avec Paris, qu’il a mentionné dans son message.

