Angers : les dessous du début de saison très emballant du leader de Ligue 1

Certes, il n'y a que deux journées de Ligue 1 de jouées et la saison 2021/2022 nous réserve sans doute encore beaucoup d'émotions. Mais après avoir passé le dernier exercice dans le ventre mou du championnat pour le baroud d'honneur de Stéphane Moulin, Angers est aujourd'hui leader du classement de L1 après deux succès en autant de rencontres. Ce qui n'était pas vraiment attendu.

Si les débuts des promus troyens et clermontois étaient suivis avec attention après le beau spectacle qu'ils ont proposé l'an dernier en L2, pas grand monde n'avait les yeux rivés sur le SCO version 2021/2022. La nomination du novice Gérald Baticle (seulement 1 saison dans la peau d'un numéro 1 à Brest) ne suscitait pas grand enthousiasme et le club présidé par Saïd Chabane faisait surtout parler de lui à cause de son interdiction de recrutement prononcée par la FIFA et sa rétrogradation administrative en Ligue 2 (toutes suspendues pour le moment). Mais au final, après deux journées de L1, Angers fait parler. Et en bien.

La philosophie Baticle a séduit tout le monde

En coulisses, les Scoïstes ont fait venir les espoirs Batista Mendy (Nantes) et Azzedine Ounahi (Avranches). Sur le terrain, Baticle a opté pour un 3-4-1-2 qui se montre très séduisant. Face à l'OL, Mohamed-Ali Cho a parfaitement joué les dynamiteurs de défense. Derrière lui, les expérimentés techniciens Sofiane Boufal et Angelo Fulgini régalent avec leurs munitions, tandis que les supporters nantais doivent en vouloir (encore plus) à leur direction d'avoir laissé filer Mendy au vu de sa prestation à la récupération. Un bloc défensif compact, des phases de transitions express : la recette a fonctionné à merveille contre les Gones. «On est convaincu par les tactiques du coach. Chaque joueur sait ce qu'il doit faire», a d'ailleurs confirmé Soufiane Boufal, symbole d'un groupe séduit par la philosophie Baticle. Et pour le coach angevin, c'est tout sauf une surprise.

«Je ne parle pas du score ou du résultat. Dans les intentions, les phases de jeu, les animations, je ne suis pas surpris parce que c'est ce qu'on a mis en place à l'entraînement. Dans notre manière de défendre, dans nos phases de transition, où on cherche à garder un temps d'avance sur l'adversaire si on en a. Dans les animations offensives, on cherche à poser des problèmes collectivement ou individuellement à nos adversaires. Ce sont des intentions qu'on a en nous, dans notre philosophie de jeu. Ce sont des animations qu'on met en place, ce n'est pas une surprise de les retrouver, c'est même une satisfaction. (...) Le résultat vient après les intentions, après la qualité de jeu fourni. Il faut chercher à produire du jeu et le jeu que vous avez produit va vous amener des résultats. Dans l'année, on peut perdre des matches en faisant du jeu. Quand on gagne un match sans faire de jeu, on appelle ça un hold-up. L'idéal c'est de chercher à produire du jeu», a-t-il déclaré à l'issue du match.

Satisfait de voir ses consignes être appliquées à la lettre et donner de bons résultats, Baticle ne s'enflamme pas pour autant. Comme il l'a rappelé en conférence de presse, l'ancien adjoint lyonnais vise un objectif à long terme, pas une place de leader après deux journées de L1. Et puis il sait surtout que son système a une faille. «Ce sont des matches où il ne faut pas commettre d'erreur de concentration parce que vous avez un adversaire d'une telle qualité qu'il peut vous punir à tout moment. Dans le match, même si on est satisfait du contenu de notre match, on a senti juste avant la mi-temps qu'ils ont eu la possibilité d'égaliser même si ce n'était pas mérité. Il faut rester très vigilent, ne pas commettre d'erreur. Dans ce domaine, on travaillera encore. (...) Ça donne une philosophie assez offensive avec une part de risques, mais là où on n'est pas des rêveurs, on travaille beaucoup l'équilibre défensif à l'entraînement parce que pour bien attaquer, il faut surtout bien défendre en amont. Lorsque vous attaquez, il faut vous sentir solide. L'équilibre sur ces deux matches est fragile, mais il a été en place donc il faut continuer de travailler sur cet équilibre défensif qui peut nous permettre de nous projeter l'esprit tranquille». Et pour l'instant, ça marche. Prochain adversaire des Angevins, Bordeaux est prévenu.