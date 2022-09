Nice : Gaëtant Laborde et ses retrouvailles avec Andy Delort

Dernière recrue de l'OGC Nice, officialisée jeudi, Gaëtan Laborde était présenté à la presse ce vendredi. Forcément, l'attaquant de 28 ans, arraché au Stade Rennais, a été interrogé sur ses retrouvailles avec Andy Delort, avec lequel il a composé un duo explosif durant trois saisons du côté de Montpellier.

« Je suis vraiment très heureux de retrouver Andy. Tout le monde sait les liens qu'on a sur le terrain et en dehors, c'est un très grand plaisir. (…) La première chose, il m'a envoyé des messages, en me demandant si c'était vrai, en me disant beaucoup de bien de l'équipe. C'était important qu'il me dise de bonnes choses. On est déjà ami en dehors, et on a les mêmes valeurs tous les deux. Ca ne peut que marcher, ça optimise les chances que ça marche. » Reste à savoir si Lucien Favre utilisera les deux hommes en même temps, ce qu'il n'a pas garanti.