OL-OM : Alexandre Lacazette chambre Corentin Tolisso

Dimanche soir, Corentin Tolisso a débuté le choc face à l’OM sur le banc. Le milieu de terrain est entré en jeu au début de la deuxième mi-temps pour remplacer Nicolas Tagliafico. L’international tricolore a été positionné dans l’axe aux côtés de Jake O’brien et Duje Caleta-Car. Mais cela n’a pas été improvisé puisque Pierre Sage a expliqué qu’il a travaillé là-dessus à l’entraînement.

« Quand je lui l’ai annoncé hier (samedi) à l’entraînement, c’est vrai qu’il a fait une drôle de tête. Mais il faut reconnaître qu’il s’en est bien sorti. Ça rentre dans ce qu’on peut envisager pour l’avenir.» En zone mixte, son coéquipier et ami, Alexandre Lacazette, très heureux après la victoire (voir vidéo), a lui aussi été surpris. « Ça a été travaillé hier, et j’ai marqué un but contre lui (rires). Je ne pensais pas que le coach l’aurait fait aujourd’hui, mais il a été très bien.» Tolisso peut être une solution de plus à ce poste pour Sage.