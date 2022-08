L'absence de Messi au Ballon d'Or choque l'Europe, Erik ten Hag envoie valser toutes les critiques

La suite après cette publicité

La fin de l'ère Messi

Lionel Messi est en première page de l’Équipe ce matin. «Messi l’été de grâce» écrit le journal, qui met en avant sa renaissance ces dernières semaines, après sa saison décevante. En parlant de cette année sportive insatisfaisante pour le niveau de l’Argentin, cela lui a porté préjudice pour ce Ballon d’Or 2022. La Pulga ne fait même pas partie de la liste des 30 nominés dévoilés hier soir. Cette nouvelle a enflammé la presse européenne. En Espagne surtout, qui compare la saison de Cristiano Ronaldo à celle de Messi, et critique un article de l’Équipe qui explique la non nomination du parisien, victime de la modification des critères de Ballon d’Or qui récompense sur une saison maintenant et plus sur une année civile. Pour le journal italien La Gazzetta Dello Sport, c’est «la fin d’une ère». La dernière fois que Messi n’avait pas été nominé, Zidane jouait encore au foot, c’était en 2005.

Ten Hag est prêt

Erik ten Hag a mis les choses au clair en conférence de presse hier. «Je suis l’homme qui va redonner à Manchester United sa gloire d’antan» a assuré le coach néerlandais. Il a expliqué comprendre les inquiétudes des supporters, mais pour lui, «il ne faut pas paniquer». Il veut garder son calme pour redresser le club. Mais par contre, il exhorte à sa direction d’agir au plus vite, surtout sur le mercato. Il a utilisé cette tribune médiatique pour pousser ses dirigeants à investir sur le marché. Déjà, il ne veut absolument pas lâcher Rashford au PSG, et pour Cristiano Ronaldo, il compte sur lui cette saison. Il leur manque aussi deux joueurs, au milieu de terrain et dans le secteur offensif. On parle d’Adrien Rabiot et d’Hakim Ziyech. Selon le Manchester Evening News, Ten Hag milite pour le transfert du Marocain qu’il a coaché à l’Ajax.

Soulagement à Barcelone

Puis à Barcelone, on souffle enfin. Ce qui semblait être impossible il y a seulement quelques jours est aujourd'hui officiel : le FC Barcelone a pu enregistrer quatre de ses cinq recrues estivales. Les contrats de Robert Lewandowski, Franck Kessié, Raphinha et Andreas Christensen ont été validés par la Liga et les néo-Blaugranas pourront être convoqués par Xavi Hernandez pour la première journée du championnat à domicile face au Rayo Vallecano ce soir. Jules Koundé, lui, ne fait toujours pas partie de cette liste. «Feu vert» titre Mundo Deportivo. Sport aussi se réjouit de cette nouvelle, les journalistes espagnols ont hâte de voir Robert Lewandowski faire ses débuts au pays de la Roja. Les médias pro-madrilènes aussi saluent la nouvelle. Marca et AS ne parlent que du buteur polonais ce matin. La situation économique barcelonaise fait aussi les gros titres en Angleterre. Pour The Guardian, le fait que le Barça ait réussi à enregistrer ses nouveaux joueurs, c’est très inquiétant. Le FC Barcelone va connaître des déboires économiques encore plus importants ces prochaines années à cause de leurs leviers financiers d’après le journal anglais.