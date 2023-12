Lorient - OM : le constat lucide de Bamba Dieng après la défaite

En clôture de la 15e journée de Ligue 1, le FC Lorient s’est logiquement incliné face à l’Olympique de Marseille (2-4). Payant les frais d’une première période catastrophique au cours de laquelle l’OM a marqué à quatre reprises, les Merlus ont tenté de sonner la révolte en deuxième mi-temps, en vain. Pour Bamba Dieng, la défaite est méritée au regard de la performance globale de son équipe.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Marseille 23 15 6 6 5 4 22 16 16 Lorient 12 15 -9 2 6 7 20 29

«C’est un résultat frustrant car on a fait une bonne deuxième période. Si on avait entamé le match comme ça, ça aurait pu être différent. On va essayer de faire mieux au prochain match. L’OM est une grande équipe. On a essayé de pousser mais ils ont marqué trois buts, on n’a rien pu faire. En deuxième période, c’était quand même mieux pour nous», a déclaré l’ancien Phocéen au micro de Prime Video. Avec cette nouvelle contre-performance, Lorient reste barragiste (16e), à une unité du premier non-relégable.