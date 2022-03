La LFP autorise les clubs français à recruter des joueurs ukrainiens et étrangers venant de Russie

La guerre en Ukraine déclenchée par la Russie le 24 février dernier a des répercussions inattendues. Avec le blocage du football et plus largement des affaires courantes en Ukraine, les joueurs se retrouvent sans activité. Il y a quelques jours, la FIFA a autorisé l'ouverture exceptionnelle d'un mercato concernant les footballeurs ukrainiens évoluant dans le championnat local, ainsi que pour les étrangers engagés avec des clubs russes. Dans le cas où les contrats ont été suspendus jusqu'au 30 juin 2022, les joueurs concernés peuvent quitter leur club et éventuellement rejoindre une équipe française, puisque la LFP a accepté cette possibilité ce jeudi. Les pensionnaires de l'hexagone peuvent recruter un élément maximum jusqu'au 7 avril prochain.

La suite après cette publicité

«Le Conseil d'Administration a décidé ce jour de transposer dans les règlements de la LFP la décision de la FIFA en faveur des joueurs évoluant en Ukraine et des joueurs étrangers évoluant en Russie. Publiée le 15 mars par la FIFA, cette décision concernant le règlement du statut et des transferts joueurs prévoit une période d'enregistrement exceptionnelle jusqu'au 7 avril prochain pour les joueurs étrangers évoluant en Ukraine ainsi que les joueurs ukrainiens autorisés à quitter le pays conformément aux règles applicables aux déplacements transfrontaliers des citoyens ukrainiens évoluant en Ukraine, dont le contrat de travail est automatiquement suspendu jusqu'au 30 juin 2022, et pour les joueurs étrangers évoluant en Russie, dont le contrat de travail peut être unilatéralement suspendu jusqu'au 30 juin 2022. Dans le cadre de ce dispositif, le Conseil d'Administration a donc accepté qu'un club puisse recruter au maximum un joueur. Ces dispositions entreront en vigueur définitivement après l'accord du Comité Exécutif de la FFF», précise le communiqué de la LFP.