OM - PSG : les notes du match

La 5e journée de Ligue 1 avait gardé son dernier frisson pour OM - Paris Saint-Germain, juste avant la trêve. Le suspense, que l’on pensait fragile avant même le coup d’envoi de ce choc, aura finalement eu la peau dure ce dimanche soir. Pendant plus d’une heure, l’OM aura tenu tête à la meilleure équipe d’Europe, sans jamais courber l’échine. Il aura fallu un coup d’éclat de Désiré Doué et une tête de l’entrant Ferran Torres pour faire basculer le match (66e, 0-1), puis un second but de Marquinhos (74e, 1-2). Malgré quatre défaites de rang dans les jambes, les Marseillais avaient pourtant livré une première période cohérente, avec l’ambition d’imposer des choses à leur adversaire. Même la blessure de Paixao (30e), sorti après un contact anodin avec Zaïre-Emery, n’entamait pas l’élan marseillais.

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Les hommes de Bruno Genesio pouvaient même rentrer au vestiaire avec la sensation d’avoir laissé quelques cartouches en route. Neal Maupay s’en voudra sûrement encore quelques heures d’avoir manqué la balle du 1-0, seul, avec cette reprise complètement manquée au point de penalty (38e). Quant à Amine Gouiri, il pourra surtout regretter la décision de François Letexier de ne pas lui avoir accordé de penalty après un contact avec Doué dans la surface. En face, Paris avait manqué de tranchant dans les intentions. Il y avait eu cet arrêt de De Lange devant Nuno Mendes en début de rencontre, ce lob d’Ousmane Dembélé juste au-dessus de la barre de De Lange, et puis c’est à peu près tout.

L’OM peut avoir des regrets

Après la pause, les moments de chaleur s’intensifiaient sur le but de De Lange, mais Kvaratskhelia, comme Neves, ne cadraient pas. Pas plus que Neal Maupay, qui avait tout faux avec ses pieds. Dans la même configuration qu’en première période, il caviardait une action en or au point de penalty, en perdant l’équilibre avant d’armer du pied gauche (63e). L’équilibre, Ferran Torres allait, lui, le trouver pour débloquer la situation. Entré en jeu sept minutes plus tôt, le champion du monde espagnol catapultait le ballon de la tête sur un centre téléguidé de Désiré Doué (66e, 0-1). De Lange était battu, mais lui refusait le but du 2-0 derrière (69e).

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La joie parisienne était éphémère, mais celle des Marseillais ne durait guère plus. Angel Gomes, entré à la place. de Paixao, égalisait après avoir mystifié Pacho (72e, 1-1), puis Marquinhos remettait les Parisiens devant à la réception d’un centre déposé de Nuno Mendes (74e, 1-2). Oublié par Emerson, le capitaine parisien était mis en échec par De Lange sur sa première tentative, mais pas la deuxième. Timothy Weah refermait une parenthèse infernale de deux minutes en étant expulsé. L’Américain écopait d’un second carton jaune pour une faute d’anti-jeu sur Nuno Mendes. A 10, les Marseillais faisaient preuve de courage mais ne parvenaient pas à concrétiser leurs bonnes intentions. Paris assume quand même son statut dans la douleur et enchaîne un deuxième succès en L1, grimpant à la 6e place. L’OM, seul club hôte à ne pas s’être imposé ce week-end dans le championnat, enchaîne une quatrième défaite (1-2) en L1 malgré une copie globalement cohérente.

- L’homme du match : Désiré Doué (6,5) : préféré à Maghnes Akliouche pour occuper l’aile droite, Désiré Doué était encore à la recherche de son premier but en championnat cette saison. Face à Emerson, le Français a d’abord eu une belle opportunité sur un service de Dembélé, mais il a buté sur la défense marseillaise dès la 7e minute. Il a ensuite laissé filer une autre grosse occasion à la 38e en perdant le contrôle du ballon après une accélération tranchante face à Egan-Riley. Mais Doué a eu le mérite de ne jamais disparaître. Très mobile, il a beaucoup permuté avec Dembélé et s’est retrouvé dans l’axe à la 40e, où il a immédiatement fait des dégâts avec un centre parfait du pied gauche pour son coéquipier. Ensuite, il est passé à gauche en seconde période et a très bien trouvé la tête de Ferran Torres pour l’ouverture du score (65e). Il a livré une bien meilleure seconde mi-temps, qui lui fera beaucoup de bien pour la suite. Doué a été remplacé par Lucas Beraldo à la 78e. Un choix défensif.

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OM

- De Lange (6,5) : une nouvelle fois aligné dans les buts de l’OM, le Néerlandais a d’abord profité de la maladresse de Dembélé (12e) avant de vivre un premier acte finalement assez tranquille. Protégé par une défense olympienne compacte et agressive, il n’a jamais été réellement inquiété, profitant encore d’une tête ratée de Dembélé en fin de première période (42e). Vigilant sur sa ligne, il bloquait ensuite les tentatives de Doué, Neves et Kvara (47e, 48e, 49e) avant de profiter une fois de plus de la maladresse du Géorgien (52e) puis de Dembélé (53e) et enfin de Neves (59e). Il ne pouvait cependant rien sur la tête rageuse de Torres (66e). Auteur d’une nouvelle parade décisive face à Torres (70e), il sortait encore le grand jeu face à Marquinhos mais s’inclinait en deux temps (75e). Un match frustrant mais dans l’ensemble très sérieux, à l’image de sa nouvelle parade face à Mendes (83e).

- Weah (2) : sur le côté droit de la défense olympienne, le capitaine des Phocéens aurait pu voir son Classique tourner court. Coupable d’un vilain tacle sur Mendes, il échappait au pire avec un simple carton jaune (33e). Parfois pris dans son dos ou mis en difficulté face aux dribbles de Kvaratskhelia, il a livré une nouvelle prestation ratée. Après une nouvelle intervention trop rugueuse sur Mendes, il finissait par voir rouge (77e). À oublier (encore).

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- Aguerd (6) : de retour au sein de la charnière centrale marseillaise, le Marocain a fait preuve d’une très belle autorité face aux offensifs parisiens. Rapidement inspiré dans ses interventions, il a coupé de nombreuses trajectoires pour rassurer ses coéquipiers. Solide dans les airs, il a également régalé le Vélodrome avec quelques tacles splendides. Insuffisant pour éviter une nouvelle défaite à l’OM, et ce malgré une ultime énorme occasion mais sa tête fuyait le cadre de Safonov (90+6e).

- Egan-Riley (4,5) : défenseur le plus solide à Besiktas malgré la gifle reçue, l’Anglais de 23 ans a vécu une soirée assez similaire face aux doubles champions d’Europe en titre. Dur sur l’homme, auteur de quelques sauvetages précieux et toujours bien placé, il gênait aussi Kvaratskhelia, tout proche d’ouvrir le score (52e). Oui mais voilà, irréprochable pendant plus d’une heure de jeu, il était ensuite battu dans les airs et laissait Torres en profiter (66e). Trop juste sur le second but de Marquinhos (75e), il n’a pas pu empêcher le 5e revers consécutif des siens.

- Palmieri (5) : titularisé dans un rôle de latéral gauche, l’ancien joueur de West Ham a été à la hauteur du rendez-vous. Rarement pris à défaut face à Désiré Doué, il a aussi multiplié les montées dans son couloir pour proposer une solution à ses partenaires et faire douter le club de la capitale. Globalement très solide, il finissait par lâcher son marquage sur le second but parisien. Dommage.

- Höjbjerg (6) : dans un rôle de sentinelle, l’international danois a livré un premier acte très intéressant. Concentré, souvent bien placé et autoritaire dans le duel (parfois à la limite…), il n’a pas non plus hésité à participer au jeu offensif des siens, à l’image de cette frappe cadrée lointaine (23e). Coupable de quelques sorties douteuses et de certaines pertes de balle au retour des vestiaires, son match reste malgré tout très encourageant (5 ballons récupérés, 2 interceptions).

- Abdelli (6) : aux côtés du numéro 23 marseillais, le milieu de terrain algérien a cette fois-ci montré toutes ses qualités. Souvent critiqué depuis son arrivée dans la cité phocéenne, il a su élever son niveau de jeu au meilleur des moments. Juste techniquement et parfait dans la transmission, il a surtout répondu présent dans l’impact pour permettre aux Olympiens d’exister dans ce choc (5 ballons récupérés). Devant la défense, il a offert quelques sorties de balle de grande classe. Remplacé par Bezahaf (84e).

- Harit (4) : présent sur le côté droit de l’attaque phocéenne, le numéro 77 de l’OM aurait pu mieux faire sur sa première occasion franche (4e). Trop tendre, il a ensuite très peu pesé sur ce match. Sans commettre de réelles erreurs individuelles, son rendement a été moindre et il s’est souvent retrouvé sans solution dans son duel avec Nuno Mendes. Impliqué défensivement (6 ballons récupérés), il a manqué de tranchant balle au pied. Remplacé par Abdallah (63e), averti d’un carton jaune pour une faute sur Godts.

- Paixao (non noté) : tout proche de quitter l’OM cet été, le Brésilien débutait ce Classique sur l’aile gauche. Brouillon sur ses premières prises de balle et rarement trouvé dans des zones idéales, il a également subi l’impact des Parisiens. Touché peu avant la demi-heure de jeu après un duel avec Zaïre-Emery, il voyait sa soirée virer au cauchemar. Remplacé par Gomes à la 30e (4). Dans un rôle de meneur de jeu, l’Anglais n’a pas été vraiment impactant. Une frappe dévissée juste avant la pause (40e) et un second acte bien trop neutre malgré un enchaînement parfait sur le but égalisateur.

- Gouiri (6) : aligné sur le front de l’attaque, l’Algérien a alterné entre un rôle d’avant-centre et celui de 9,5 en soutien de Maupay. Mobile et déterminé, il était finalement basculé sur le côté gauche après la sortie de Paixao. Peu avare d’efforts, il était tout proche de se muer en passeur décisif après un superbe numéro individuel mais Maupay manquait totalement sa frappe (38e). Plein d’envie, il n’aura toutefois pas trouvé la faille dans une défense parisienne bien en place. Sans la maladresse de Maupay (63e), il aurait encore pu se montrer décisif par la passe. Il finissait par être récompensé de ses efforts en décalant parfaitement Gomes, auteur de l’égalisation (72e). Honorable.

- Maupay (2,5) : rare satisfaction marseillaise lors de la défaite à Besiktas, Maupay bénéficiait de la confiance de Genesio pour ce premier Classique de la saison. En pointe, le buteur de 30 ans a encore fait preuve d’une combativité de tous les instants. Précieux dans le premier pressing, auteur de nombreux décrochages et disponible pour ses partenaires, il ratait cependant l’immanquable sur un service de Gouiri (38e). Un excès d’engagement qui lui a d’ailleurs valu un deuxième gros raté au retour des vestiaires (63e). Très frustrant. Remplacé par Moumbagna (84e), tout proche d’être passeur décisif sur un dernier centre à destination d’Aguerd. En vain.

PSG

- Safonov (5) : auteur d’un match XXL face à Brest lors de la précédente journée, malgré un début de saison compliqué, Matvey Safonov avait une nouvelle fois les faveurs de Luis Enrique devant Lucas Chevalier. Et le Russe a vécu une première période particulièrement tranquille, très peu sollicité par une attaque marseillaise qui n’a pas réussi à suffisamment l’inquiéter. Une soirée sans véritable frayeur pour le portier parisien jusqu’à la 72e où il n’a rien pu faire face à Angel Gomes. Après avoir crocheté Pacho, le Marseillais a crucifié le Russe pour égaliser (1-1). Un match frustrant pour un gardien, encaissant un but sur quasiment une seule action dangereuse…

- Nuno Mendes (5,5) : logiquement préféré à Digne sur le flanc gauche, Nuno Mendes a pourtant eu du mal à entrer dans son match. Son centre complètement raté à la 8e minute, directement envoyé en touche, symbolise une entame brouillonne. Le Portugais a ensuite été victime d’un énorme tacle dans le dos de Højbjerg après une bonne prise de balle, une intervention qui aurait pu lui coûter cher. Plus rassurant défensivement ensuite, il a parfaitement coupé un centre dangereux d’Amine Harit à la 37e minute, avant de récolter le premier carton jaune parisien pour une faute sur le Marseillais (39e). Une première période en dents de scie. Il est à l’origine de l’expulsion de Weah à la 76e, puisque c’est lui qui a subi la grosse faute du latéral adverse. En fin de match, il a fait un travail incroyable avant de servir Akliouche sur un plateau (89e).

- Pacho (4,5) : déjà titularisé à sept reprises depuis le début de la saison, Willian Pacho était une nouvelle fois chargé de sécuriser l’axe parisien. Et l’Équatorien n’a franchement pas eu énormément de travail face à des Marseillais trop peu dangereux. Quelques dégagements pour repousser des centres adverses, mais quasiment aucune situation chaude à gérer : une première mi-temps plutôt tranquille pour le défenseur parisien. Tellement tranquille qu’il n’avait pas vu venir ce crochet d’Angel Gomes lors de l’égalisation : sur un ballon dangereux, l’Anglais est venu déposer Pacho avant de conclure (1-1, 72e).

- Marquinhos (6) : capitaine du PSG, Marquinhos occupait le côté droit de la charnière centrale et a surtout apporté sa qualité de relance. Le Brésilien n’a pas eu à livrer une grande bataille défensive, mais il s’est montré intéressant dans la construction avec plusieurs passes capables de casser les lignes marseillaises, comme à la 10e minute, même si cette initiative n’a finalement rien donné. Tel un avant-centre, Marquinhos est venu conclure dans le but vide après avoir buté une première fois sur De Lange (74e) : déjà son 3e but de la saison en 6 matches.

- Zaïre-Emery (6) : décalé au poste de latéral droit, comme il l’avait régulièrement été la saison passée lorsque Achraf Hakimi était absent, Warren Zaïre-Emery retrouvait un rôle qu’il connaît parfaitement. Alors qu’il sera de retour à Clairefontaine ce lundi, le Français devait notamment surveiller l’une des principales menaces marseillaises, Igor Paixão, qui est sorti prématurément sur blessure. Mais il n’a quasiment jamais été mis en difficulté, faute d’avoir été réellement sollicité dans son couloir. Une rencontre tranquille défensivement, avec tout de même quelques séquences intéressantes lorsqu’il a pu monter d’un cran et participer aux phases de possession parisiennes. Il a complètement muselé Gouiri en seconde période.

- Vitinha (5,5) : en pointe basse du milieu parisien, Vitinha devait surtout gérer le duo Abdelli-Højbjerg dans sa zone. Le Portugais a d’abord bien repoussé un centre d’Emerson à la 7e minute, avant de connaître davantage de déchet dans son utilisation du ballon. Sa passe ratée vers Fabián Ruiz à la 29e minute en est un exemple assez frappant. Il s’est néanmoins bien repris défensivement en venant couper une attaque marseillaise à la 33e, avant de tenter sa chance de très loin deux minutes plus tard, sans parvenir à cadrer. Il a bien mieux maitrisé le tempo de la rencontre en seconde mi-temps, ne perdant quasiment aucun ballon.

- Fabián Ruiz (5) : un match pas digne de sa qualité technique ce soir. Positionné à gauche de l’entrejeu, sur son pied fort, Ruiz a constamment cherché à casser les lignes et à trouver Ousmane Dembélé dans les espaces. Mais l’Espagnol est resté beaucoup trop discret dans l’ensemble. Sa déviation subtile de l’extérieur du pied vers Dembélé aurait pourtant pu faire mouche, mais le Ballon d’Or n’a pas réussi à conclure. Une première période assez effacée. En seconde période, il a perdu un ballon facile sur un centre de Gomes (50e). Il a été remplacé par Maghnes Akliouche à la 65e. L’ancien de l’ASM s’est montré précieux dans les phases de possession du PSG.

- João Neves (6) : très remuant dès les premières minutes, Neves a rapidement affiché ce qui fait sa force : une activité débordante et une capacité à gratter des ballons partout. Il s’est notamment montré précieux défensivement avec une intervention de la tête dans sa propre surface dès la 6e minute. Le Portugais a ensuite continué son travail de sape, gagnant plusieurs duels face à Højbjerg et obtenant même une faute au milieu de terrain après une grosse intervention du Danois (36e). Une première période pleine d’engagement, où il a clairement été l’un des Parisiens les plus actifs. Il était proche d’ouvrir le score sur un centre de Doué à la 47e. Il a continué à être actif lors du second acte, stoppant la plupart des tentatives olympiennes au milieu.

- Kvaratskhelia (4,5) : décevant ce soir. Auteur d’un début de saison timide avec une seule passe décisive en Ligue 1, Khvicha Kvaratskhelia occupait son habituel couloir gauche face à Timothy Weah, ancien du PSG. Et le Géorgien a encore une fois peiné à se mettre en évidence. Peu dangereux, rarement capable de faire la différence offensivement, il a surtout subi le duel et sa frustration s’est même matérialisée par une faute sur Harit à la 39e minute. Une nouvelle première période bien trop discrète pour un joueur dont on attend forcément beaucoup plus. Sur un caviar de Dembélé, il a tenté une "madjer", qui est passée à quelques centimètres du but de l’OM (52e). Il a été remplacé par Ferran Torres à la 59e. L’ancien du Barça est venu couper un centre parfait de Doué de la tête pour tromper De Lange pour ouvrir le score à la 65e (0-1). Il a failli doubler la mise à la 70e.

- Doué (6,5) : voir ci-dessus

- Dembélé (4) : malgré un Ferran Torres particulièrement prolifique ces dernières semaines, il était bien préféré dans l’axe de l’attaque avant de rejoindre les Bleus et Zinédine Zidane. Le Français a pourtant vécu une première période frustrante, très peu servi par ses partenaires. Il a été tout proche d’ouvrir le score après une subtile déviation de Ruiz. Il a ensuite attendu la 41e minute pour retrouver une véritable occasion, cette fois de la tête sur un centre parfait de Doué, mais sa tentative n’a pas trouvé le cadre. Quelques instants plus tard, il a encore tenté sa chance de loin, sans plus de réussite, avant de manquer une dernière tentative enroulée du pied droit dans les derniers instants de cette première période. Après avoir bien trouvé Kvara au retour des vestiaires, il a encore complètement dévissé son tir à la 53e. Il a été remplacé par Mika Godts à la 78e. L’entrant a directement obtenu un coup franc après une faute d’Abdallah (80e).