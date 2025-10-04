La collaboration Kappa x Cruel Pancake qui rend hommage aux maestros

La marque italienne Kappa a noué un partenariat avec Cruel Pancake, marque de streetwear fondée par le mannequin et influenceur Hugo Philip en 2021. Cette collaboration rend hommage au football italien des années 90, en mettant à l’honneur l’esthétique rétro sportswear de Kappa et l’univers pop et streetwear de Cruel Pancake.

La collaboration puise son inspiration dans la nostalgie de la Coupe du Monde 1998, l’époque des Zidane et Maldini,et s’inscrit dans une volonté commune des deux marques de célébrer la "dolce vita" à travers des pièces uniques revisitées.