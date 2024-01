Ligue 1 : Lens enfonce Toulouse et revient sur l’OM

Lens se relance après deux défaites en Ligue 1. Les hommes de Franck Haise se déplaçaient à Toulouse cette après-midi après deux semaines sans jouer. Ce sont d’ailleurs les visiteurs, qui plus frais dans ce match, imposait leur tempo et David Pereira da Costa ouvrait le score en toute logique (42e). En deuxième mi-temps, Andy Diouf s’offrait un bijou d’une superbe frappe sèche (55e). Permettant à Lens de réaliser le break (2-0), l’ancien joueur du FC Bâle ouvrait en parallèle son compteur cette saison.

Classement live Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Lens 29 19 4 8 5 6 23 19 14 Toulouse 17 19 -9 3 8 8 16 25

Toulouse avait l’occasion de s’offrir une fin de match pleine d’espoir en accrochant un pénalty. Vincent Sierro, décisif lors de ses trois derniers matchs (2 buts, 3 passes décisives) ratait son geste. Comme à l’accoutumée, Brice Samba excellait dans l’exercice et laissait son équipe à 2-0. Après les matchs nuls de Reims plus tôt dans la journée (contre Nantes) et de l’OM hier soir (contre Monaco), Lens récupère deux points et se rapproche des places européennes. Une belle opération qui contraste avec Toulouse, qui voit sa descente au classement se confirmer. Les Toulousains sont désormais à découvert, à seulement un point de Metz (15e) et de l’OL (16e).