Chelsea trouve un accord avec le Bayer Leverkusen pour Kai Havertz !

Cette fois-ci ça sent bon pour Chelsea. Voilà plusieurs semaines que les Blues cherchent à recruter Kai Havertz, la pépite allemande du Bayer Leverkusen. Très vite, ils avaient réussi à obtenir l'accord du joueur, qui a privilégié l'option londonienne. Le Bayern Munich, qui a espéré pouvoir attendre l'été prochain pour le recruter, a déposé les armes, laissant le champ libre au club anglais.

Et Chelsea n'a pas laissé passer sa chance. Selon les informations de Sky Allemagne, un accord vient d'être trouvé entre les deux clubs autour d'une indemnité de 80 M€ + 20 M€ de bonus. Ce qui ferait du polyvalent milieu le joueur allemand le plus cher de l'histoire et la vente la plus élevée réalisée par le club allemand. Il serait aussi la recrue la plus chère de Chelsea, à égalité avec Kepa si on ne comptabilise pas les 20 M€ de bonus.

Chelsea continue donc son mercato XXL. Après Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva et Malang Sarr, les Blues renforcent encore un peu plus leur effectif avec le talentueux Allemand, âgé de 21 ans. Frank Lampard peut constituer un onze de départ sacrément compétitif, en attendant le recrutement d'un nouveau gardien, qu'il pourrait aller piocher en France (Édouard Mendy, le portier de Rennes, ou Mike Maignan, celui du LOSC). Selon Sky, le Bayer souhaiterait obtenir, en plus, le prêt du défenseur français Malang Sarr.