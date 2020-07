Kai Havertz a choisi Chelsea

Kai Havertz (21 ans) prépare la prochaine étape de sa carrière en vue de la saison prochaine. Dans son édition papier de jeudi, le média sportif Kicker rapporte que le milieu offensif aux 7 sélections avec la Mannschaft (1 but) a pris la décision de quitter le Bayer Leverkusen cet été.

Et l'objectif semble très clair pour le natif d'Aachen : rallier le Chelsea FC. Selon le média allemand, les Londoniens sont financièrement parés à négocier avec le Bayer Leverkusen, 5e du dernier exercice de Bundesliga et donc en dehors des places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions. Des Blues qui ont déjà déboursé près de 90 millions d'euros pour s'attacher les services d'Hakim Ziyech (Ajax, 27 ans) et Timo Werner (RB Leipzig, 24 ans).

« Pas de rabais lié au Coronavirus »

Selon la presse allemande, Leverkusen laissera filer Kai Havertz, auteur de 17 buts et 9 passes décisives en 43 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, si et seulement si un acheteur potentiel mettait environ 100 millions d'euros sur la table. Le directeur général du Bayer, Rudi Völler, n'a pas manqué de le rappeler : « il n'y a pas de rabais lié à la situation sanitaire ».

Il n'y a toujours « aucune offre concrète » pour Havertz, a expliqué le directeur sportif de Leverkusen, Simon Rolfes. Mais Chelsea et Havertz semblent vouloir s'unir. Avec une fenêtre des transferts qui ne fermera pas avant le 5 octobre, les négociations devraient être longues et âpres. Chelsea semble bien partie pour réaliser l'un des mercatos les plus sexy de l'été !