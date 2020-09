Classement FIFA : la France reste derrière la Belgique, le Portugal intègre le top 5

Comme chaque année le tant convoité Classement FIFA est très attendu par les grandes nations du football, qui espèrent s’élever au classement. Si l’épidémie de Covid-19 a durant six mois mené à l’interruption des matches internationaux, il y a depuis 54 matches européens qui se sont déroulés début septembre dans le cadre de la Ligue des Nations.

Et ces derniers ont eu un impact pour le moins important sur le classement FIFA, resté intact depuis le 9 avril dernier. Un classement que la FIFA vient de publier sur son site officiel. Si le quatuor de tête reste inchangé, avec la Belgique suivie par la France, le Brésil et l’Angleterre, le Portugal grimpe de deux places et fait quant à lui son apparition dans le top 5 après ses victoires face à la Croatie et à la Suède. L’Espagne est elle septième, tandis que l’Italie doit se contenter de la 12e place.