CdF : le président du Mans l’a mauvaise contre le refus du PSG de laisser la recette

C’est soir de fête au Mans. Le club sarthois reçoit le PSG en 8e de finale de la Coupe de France dans son stade Marie Marvingt plein comme un œuf. Le pensionnaire de National fait bien sûr figure d’outsider dans cette rencontre où les Parisiens ont pris l’avantage par Doué, grâce à une erreur de relance de la défense. Avant cela, l’avant-match a été animé par une information relative à la recette du match. Il est de coutume en Coupe de France de voir l’équipe professionnelle laisser sa part au club amateur. Dans le cadre de cette rencontre, le club de la capitale n’a donc pas abandonné sa part de recette puisque Le Mans FC dispose du statut professionnel, mais il a bien offert son enveloppe en Coupe de France féminine où les deux équipes s’affrontent également.

«J’aurais préféré l’inverse, parce que la recette de la Coupe de France féminine sera largement inférieure à celle de ce soir. Écoutez, c’est le règlement, dans l’absolu le règlement est respecté donc ce n’est pas critiquable, regrette Thierry Gomez, le président manceau, au micro de RMC. Après ce que j’aurais aimé c’est qu’effectivement le PSG ne considère pas qu’on soit un club professionnel, puisqu’on a un budget de 5 millions d’euros… Il y a des clubs qui se disent amateurs et qui ont un budget supérieur au nôtre. On n’a plus de droits TV depuis deux ans. On fait partie des quatre clubs en France qui n’ont plus de droits TV, et à ce titre ils auraient pu faire une exception. (…) Mais c’est le règlement. Après ils peuvent encore changer d’avis pendant le match, je ne sais pas, mais c’est leur décision et on la respectera.»