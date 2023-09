Pablo Longoria ne fait pas l’unanimité au sein de l’OM !

La suite après cette publicité

Face à la tempête médiatique provoquée par cette réunion houleuse de lundi dernier, Pablo Longoria est rapidement sorti du silence pour s’expliquer. Club à part, l’Olympique de Marseille traverse une crise XXL qu’il n’est qu’à deux points du leader au classement de Ligue 1 et qu’il entame da campagne de Ligue Europa ce soir à Amsterdam.

Mais cette fois, les reproches virulents formulés par les groupes de supporters ont choqué la direction et provoqué le départ précoce de Marcelino, moins de deux mois après son arrivée sur la Canebière. Longuement interrogé par La Provence, le président olympien assure qu’il n’a pas présenté sa démission, mais il entretient malgré tout un certain suspens autour de son avenir.

Longoria critiqué par certains salariés du club

En revanche, ce qui est certain, c’est que Longoria veut taper un grand coup dans la fourmilière. En clair, il en a assez du système de pression mis en place par certains groupes de supporters. Son but est précis : il ne veut plus voir le destin d’une direction dépendre des menaces. Sauf qu’au sein du club, Longoria ne fait pas l’unanimité. Dans son entretien accordé à La Provence, l’Ibère a d’ailleurs confirmé ce constat.

« Il faut que vous sachiez qu’une partie du club s’est autoproclamée "le contre-pouvoir", parce que les dirigeants voudraient faire du mal à l’OM… Mais on est assez intelligent pour comprendre que c’est de la schizophrénie ! » Et dans son édition du jour, L’Équipe relaie des voix de salariés du club bien plus proches du discours offensif des supporters que de celui de leur président. « Les groupes jouent les rôles de lanceurs d’alerte et disent tout haut ce que beaucoup de médias et d’anciens cadres écartés n’osent pas dire sur la gestion du club. » Pablo Longoria résistera-t-il à ce climat délétère ?