Clermont en plein rêve éveillé pour sa première historique en Ligue 1

Des débuts de rêve en Ligue 1. Promu pour la première fois de son histoire dans l'élite du football français, le Clermont Foot 63 effectue un début de saison canon. Après deux journées de championnat, les Auvergnats réalisent un sans faute et comptent déjà 6 points au compteur, tout en ayant inscrit 4 buts et en conservant la cage d'Arthur Desmas inviolée. De quoi occuper la 2ème place de L1, derrière Angers à la différence de buts, mais devant le PSG.

Une philosophie de jeu intacte et assumée

La 79ème équipe à fouler les pelouses de la première division dans l'Hexagone n'a volé sa place à personne. Vice-champion de Ligue 2 l'an passé derrière l'ESTAC Troyes, Clermont est réputé pour pratiquer un football léché, offensif, attractif et plaisant à regarder. C'est l'une des raisons ayant façonné leur accession à la Ligue 1. Pour Pascal Gastien, l'homme aux manettes de ce collectif bien huilé ayant très peu connu de changement cet été, sans dépenser le moindre au passage pour rester fidèle au modèle suivi ces dernières années, pas question de changer quoique ce soit.

Contrairement à d'autres équipes montées en Ligue 1 par le passé ayant fait le choix de se renier, les Clermontois ont continué à appliquer leur philosophie de jeu offensive dans l'élite. Les Girondins de Bordeaux en ont fait les frais lors de la première journée (2-0), alors que l'addition aurait pu être encore plus salée tant les Auvergnats se sont baladés au Matmut Atlantique, avant que Troyes ne subisse le même sort au stade Gabriel-Montpied dimanche (2-0). Dans les chiffres, la volonté de Clermont se traduit par des statistiques impressionnantes en moyenne : 57,5 % de possession (4ème), 89,8% passes réussies (derrière le PSG et l'OM), alors qu'ils dominent au niveau des tirs par match (18,5), des frappes dans la surface (11) et des expected goals (buts attendus, 4,40).

«On n'en espérait pas tant avant le début du Championnat, c'est parfait de prendre six points en vue du maintien. Il faut savourer même si on sait ce qui nous attend. J'ai aussi apprécié l'ambiance, c'était un très beau moment. À onze contre onze, on a vu deux équipes du même niveau, mais il y a un fait de jeu qui nous aide. L'expulsion est le tournant du match pour moi», rappelait, avec une pointe de modestie destinée à faire que ses joueurs gardent les pieds sur Terre, le coach de Clermont dimanche après la victoire contre l'ESTAC.

L'enfant du club Mohamed Bayo en porte-drapeau

L'incarnation parfaite du projet porté par Pascal Gastien et la direction du CF63 n'est autre que Mohamed Bayo (23 ans). Le natif de Clermont, qui a grandi à quelques encablures du stade Gabriel-Montpied, réalise lui aussi un début de saison tonitruant sous les couleurs de son club formateur (3 buts en 2 matchs). Si son avenir demeure incertain et que le peuple clermontois redoute de le voir partir cet été, l'attaquant international guinéen (1 cape) restera à jamais le premier buteur de l'histoire de Clermont en Ligue 1 (à Bordeaux) ainsi que le premier joueur à faire trembler les filets du stade auvergnat dans l'élite. Et ce alors qu'il était incertain en raison d'une blessure aux ischio-jambiers contre Troyes.

«Débuter la saison comme ça, ça fait toujours plaisir, surtout pour un promu comme nous. Pour moi, c'est une sensation unique, de marquer chez moi, devant mes amis, ma famille, et ça donne envie de marquer encore plus. J'étais très heureux de revoir nos supporters, de partager ce moment avec eux. Ils nous ont poussés, ça fait plaisir», lâchait de son côté Mohamed Bayo, meilleur buteur de Ligue 2 la saison passée, après la victoire face à Troyes dimanche.

Un public au rendez-vous

Il n'y a pas que les joueurs qui attendaient de pied ferme le début de la Ligue 1 et les premiers pas du Clermont Foot 63 dans leur antre. La montée en L1 a suscité un énorme engouement, provoquant une vague d'abonnements sans précédent en Auvergne. Si le club comptait 800 abonnés dans ses rangs en 2020-2021 en Ligue 2, ce ne sont pas moins de 8 735 personnes qui ont pris leur ticket à l'année pour Gabriel-Montpied, d'une capacité de 13 000 places après les travaux réalisés cet été. Un record de 11 005 spectateurs a même été enregistré face à Troyes. Tous les ingrédients semblent en tout cas réunis à Clermont pour faire de cette grande première une saison inoubliable, avec l'objectif de se maintenir en priorité. Et pourquoi pas plus si affinités...