Real Madrid : les adieux de Zinedine Zidane à Gareth Bale

Dans les prochains jours, Gareth Bale devrait enfin quitter le Real Madrid et revenir à Tottenham, club duquel il était parti en 2013 après un feuilleton conséquent. Depuis, le Gallois est devenu indésirable à Madrid, et l'écurie de Liga cherchait à s'en débarrasser par tous les moyens. Ce sera chose faite avec ce prêt chez les Spurs, et Sergio Reguilón accompagnera d'ailleurs le numéro 11 à Londres. Et forcément, Zinedine Zidane, à qui on prête une mauvaise relation avec l'ailier, a été interrogé à ce sujet en conférence de presse.

« Ça ne me dérange pas qu'on dise qu'il parte à cause de moi parce que ce n'est pas le cas, c'est plus compliqué que ça. Ce que je peux dire, c'est que nous n'avons eu aucun problème. Personne ne peut lui enlever ce qu'il a fait au Real Madrid. Je lui souhaite le meilleur. Je n'ai pas parlé avec lui. Il ne faut pas mettre en doute ce qu'il a fait ici, il a été phénoménal, il a beaucoup gagné et a prouvé qu'il avait des qualités », a confié le Français.