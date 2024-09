Le message d’Adrien Rabiot aux supporters de l’OM… et du PSG

Adrien Rabiot effectuait sa rentrée médiatique ce mercredi à la Commanderie. Nouvelle recrue de l’OM, le milieu de terrain débarque libre de tout contrat et assume son passé. Formé au PSG et révélé du temps de Laurent Blanc, le joueur âgé désormais de 29 ans n’a pas eu peur de signer à Marseille, et malgré l’apparition sur les réseaux sociaux d’anciennes vidéos où il critique sa nouvelle équipe.

La suite après cette publicité

«Je n’ai rien à expliquer à qui que ce soit, je fais ma carrière. On peut se rendre compte que rien n’est impossible dans la vie. Avec de l’expérience et d’autres circonstances, on peut se rendre compte que les choses sont différentes. Peut-être que ça en a déçu certains mais ce choix m’appartient.» Reste à savoir si ce choix sera accepté par les supporters des deux équipes.