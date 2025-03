Équipe de France Espoirs : Rayan Cherki prend date avec Didier Deschamps

«Aujourd’hui, j’ai été bien servi.» Le sourire d’Hugo Ekitike, auteur d’un triplé, en disait long sur la belle soirée vécue par l’équipe de France Espoirs. À 3 mois de l’Euro en Slovaquie (11 juin-28 juin), les jeunes pousses emmenées par Gérald Baticle ont sans doute réalisé la performance qu’ils souhaitaient avant la compétition. Battre les Anglais (5-3), tenants du titre, a de quoi envoyer un message à la concurrence. Plusieurs joueurs sont sortis du lot hier (Ekitike, Odobert) mais c’est surtout Rayan Cherki qui retient une nouvelle fois l’attention.

La suite après cette publicité

Le Lyonnais a éclaboussé ce match amical de son talent, multipliant les beaux gestes et les actions décisives. Il a terminé la rencontre avec deux passes décisives à son actif pour Merlin et Ekitike, et le but qui a définitivement scellé le sort d’une rencontre spectaculaire. Il en profitera pour remercier le gardien anglais au passage, coupable d’une grossière faute de main. Le milieu offensif en profite pour devenir le joueur le plus décisif de l’équipe de France Espoirs depuis 20 ans (12 buts et 8 passes décisives en 22 sélections)!

Cherki a impressionné

Cela valait bien une standing ovation de la part du Moustoir lors de remplacement en fin de rencontre à la place de Thierno Barry. Aligné en numéro 10 avec Akliouche et Odobert à ses côtés, l’association a fait des étincelles, et, offert quelques espaces aux Anglais. C’est aussi ce que retenait Baticle à la fin de la rencontre. «Il faut avoir plus de maîtrise et plus d’efficacité que la beauté d’un geste à certains moments.» La déclaration du sélectionneur n’est sans doute pas étrangère aux quelques extravagances du Gone.

La suite après cette publicité

«C’est une belle soirée, de battre le tenant du titre, le favori au prochain Euro. Ça nous donne une base intéressante avec beaucoup de qualités», soutenait avant tout le patron des Bleuets, satisfait de ses joueurs dans l’ensemble. Forcément après une telle prestation, la présence de Cherki avec les Espoirs plutôt qu’avec les A durant cette fenêtre internationale est relancée. Enfin consistant avec l’OL ces derniers mois, le meneur de jeu enchaîne les performances. Il lui manque encore la dernière étape avant de franchir la dernière barrière.

Une porte ouverte chez les A ?

«Ce sont aussi deux très bons joueurs qui font de belles choses dans leurs clubs, avec des profils pas identiques», avait expliqué Didier Deschamps lors de sa conférence de presse de rentrée à propos du Lyonnais et d’Akliouche. Le sélectionneur avait préféré les laisser à disposition de Baticle afin de préparer l’Euro U21. «Ils sont censés être concernés par l’Euro Espoirs, ce qui ne veut pas dire qu’ils ne pourraient pas venir en A.» Le message est entendu, surtout après la pauvre prestation des Bleus en Croatie où le manque de créateur a semblé criant. Ça ne sera pas pour cette fois, surtout que Cherki est revenu en club après s’être blessé, mais peut-être pour le prochain rendez-vous.