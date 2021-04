OM-Strasbourg : la réaction à chaud de Steve Mandanda

Alors que l'Olympique de Marseille avait l'opportunité de mettre la pression sur le RC Lens dans la course à l'Europe en cette fin de saison, les Olympiens ont été tenus en échec (1-1) par une vaillante formation de Strasbourg ce vendredi soir, au Vélodrome, dans le cadre de la 35ème journée de Ligue 1. Si Jorge Sampaoli n'a pas caché sa frustration, Steve Mandanda, le capitaine de l'OM, a lui retenu la faiblesse des siens sur coups de pied arrêté.

La suite après cette publicité

« Ils ont très bien joué leur plan : bien défendre, concéder très peu d'occasions et jouer sur contre et coups de pied arrêtés. On n'a pas su trouver la solution. Le premier but est toujours important. On pousse, on égalise, mais c'était trop tard pour gagner ce match. C'est dommage mais c'est quand même un point, parce que vu le scénario, on était mal barrés au départ. Ça fait pas mal de buts sur coups de pied arrêtés, il va falloir régler ça. Il y a un mini-championnat pour cette 5e place. On perd deux points aujourd'hui, mais on va voir ce que font les autres. On va essayer de bien finir sur les trois rencontres qui nous restent », a concédé Steve Mandanda au micro de Canal +.