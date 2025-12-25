Comment Endrick va résoudre tous les problèmes offensifs de l’OL

La nouvelle star de la Ligue 1 se nomme Endrick. En manque de temps de jeu depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid, peu convaincu par le profil du jeune Brésilien, l’avant-centre de 19 ans a été prêté à l’Olympique Lyonnais jusqu’à la fin de la saison, pour le plus grand bonheur des supporters rhodaniens. Un choix fort et désiré par un joueur en quête de continuité après s’être révélé au Brésil, avec en ligne de mire un objectif clair : disputer la Coupe du monde 2026 avec la Seleção. Depuis le départ de Georges Mikautadze l’été dernier, Paulo Fonseca cherchait un véritable point de fixation offensif.

Martin Satriano n’ayant pas totalement convaincu, l’OL avait besoin d’un profil capable d’apporter à la fois profondeur, mobilité et efficacité dans les trente derniers mètres. Endrick retrouve la France, là où il s’était révélé aux yeux du grand public lors du tournoi de Montaigu 2022, à seulement 15 ans. Mais cette fois, le contexte est bien différent. Attendu comme l’un des plus grands talents de sa génération, le gaucher arrive à Lyon avec un statut de joueur à fort impact potentiel, dans un club en quête urgente d’un buteur.

Un profil atypique pour la Ligue 1

Comparé très tôt à Romário ou Ronaldo, Endrick avait séduit Carlo Ancelotti par un jeu mêlant explosivité, puissance et sens du but. La saison dernière, il a disputé 37 rencontres avec le Real Madrid (847 minutes), inscrivant sept buts et délivrant une passe décisive. «Il est jeune, il doit apprendre. Il doit frapper le plus fort possible et ne pas se sentir dans un club de théâtre», déclarait le Mister, conscient du potentiel mais encore exigeant sur la régularité. Sur le terrain, Endrick se distingue par une exécution très rapide. Capable de frapper sans contrôle et de conclure dans des angles fermés, il est particulièrement à l’aise dans les petits espaces.

Bien que gaucher, il n’hésite pas à utiliser son pied droit, rendant ses prises de décision difficiles à anticiper pour les défenseurs adverses. Mais c’est surtout dans son jeu sans ballon que le Brésilien peut apporter une vraie plus-value à l’OL. Il alterne intelligemment appels courts entre les lignes et appels longs dans le dos de la défense, offrant une menace constante en profondeur, un registre qui faisait défaut à Lyon puisque seul Malick Fofana excelle dans cet exercice. Aimant décrocher côté droit avant d’attaquer le demi-espace opposé, Endrick peut créer des décalages et libérer des couloirs pour ses partenaires, comme il le faisait dans son club formateur de Palmeiras.

Un style de jeu qui devra s’adapter à l’OL

Mais toutes ses qualités, Endrick devra les confirmer. Dans le 4-2-3-1 privilégié par Paulo Fonseca, Bobby, qui a été convaincu par le discours proposé, est appelé à occuper seul la pointe de l’attaque lyonnaise. Contrairement à un avant-centre de fixation classique, il ne s’impose pas par le duel aérien, mais par le mouvement. Ses déplacements constants, ses changements de rythme et ses appels croisés devront permettre de désorganiser les lignes défensives adverses et d’ouvrir des espaces pour les milieux projetés. Car le Brésilien bénéficie d’une mobilité qui peut notamment profiter à des joueurs comme Tolisso ou Morton, capables de combiner dans les petits espaces, mais aussi à Malick Fofana, dont le retour apportera une menace supplémentaire sur les ailes.

Endrick devra également s’inscrire dans le jeu de position prôné par Fonseca, favorisant les remises rapides et les circuits courts dans les trente derniers mètres, alors qu’il est davantage un attaquant de rupture, plus explosif. Des interrogations demeurent également quant à son adaptation à la Ligue 1. Face à des blocs bas et à des défenseurs plus physiques, le Brésilien devra progresser dans le jeu dos au but et la gestion du contact. Sa capacité à maintenir une intensité constante sur l’ensemble d’un match sera déterminante, car il devra rapidement s’adapter au championnat et être décisif s’il souhaite retrouver la Seleção avant le mois de juin. Mais si ces ajustements sont rapidement assimilés, l’OL pourrait avoir mis la main sur bien plus qu’un simple finisseur.