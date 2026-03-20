Les confessions brutales d’Endrick sur son enfance difficile

À seulement 19 ans, Endrick signait au Real Madrid. Et même s’il ne passe pas le mois de mars de ses rêves dans l’Hexagone, sur le plan financier, l’attaquant prêté par les Merengues à l’OL, semble cependant à l’abri. Pourtant, son parcours n’a pas toujours été aussi confortable que cela. À l’époque, bien avant ses débuts dans le football professionnel, lui et sa famille ont traversé des périodes de difficultés économiques. Lors d’un entretien sur la chaîne YouTube de Yara Fantoni, le Brésilien n’a pas manqué de souligner que son enfance était bien différente de celle que connaît aujourd’hui son jeune frère. Un retour en arrière évoqué avec émotion.

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« Je pense souvent à cela, à donner une vie meilleure à ma famille. Je suis très heureux pour cela, pour tout ce que j’ai vécu et pour tout ce que ma famille a vécu et maintenant, nous sommes à ce niveau. Je suis très heureux de voir ma mère et mon père pouvoir voyager avec mon frère. C’était tout ce que je voulais pour ma vie. Une vie que je n’ai pas eue et que mon frère, Dieu merci, peut avoir. Mais je ne regrette rien, je suis toujours très reconnaissant », a-t-il expliqué sur la plateforme. Avant de poursuivre, plus délicatement, sur sa famille. « Mes parents ont tout quitté pour venir avec moi à São Paulo à la poursuite de mon rêve. Nous avons également eu des difficultés à São Paulo. Mais toujours prier et remercier Dieu pour chaque seconde là-bas. Lorsque vous êtes dans les catégories inférieures, vous ne recevez pas de salaire. Mon père avait besoin de travailler, et Palmeiras lui a ouvert les portes ». De précieux sacrifices effectués par une famille amènent donc une belle carrière.