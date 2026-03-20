OL : Endrick prend très cher

La fin du rêve. L’OL est passé à côté de son match hier lors de ce 8e de finale retour de Ligue Europa, et cette défaite 2-0 contre le Celta au Groupama Stadium. Il n’y avait qu’à observer la déception de Corentin Tolisso, les yeux rouges et affalés sur le terrain au coup de sifflet final, pour mesurer la déception des Lyonnais. Ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes tant ils ont manqué leur rendez-vous après avoir pourtant ramené un nul plein d’espoirs à l’aller (1-1).

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Le carton rouge de Moussa Niakhaté dès la 19e a complètement plombé leurs plans et illustre les difficultés des Gones à entrer dans cette rencontre. Cela aurait même pu arriver plus tôt encore. Dès la 2e minute, Nicolas Tagliafico fut auteur d’une très grosse semelle dans sa propre surface sur la cheville de Rueda. L’Argentin a échappé par miracle au coup de sifflet et à la VAR. Il y avait de quoi pourtant. Offensivement, l’OL n’a pas pesé non plus, en témoigne la prestation d’Endrick.

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Endrick s’est raté lors des grands rendez-vous

Le Brésilien, comme les autres, s’est loupé. L’Équipe lui a accordé la note de 4, soit la moyenne globale de ses partenaires. Il n’a pas cadré la moindre frappe avant son remplacement par Sulc après l’heure de jeu, lorsque l’OL venait d’encaisser le premier but. L’entrant s’est davantage montré en moins de temps passé sur le terrain que le titulaire. «Les choses ont changé avec leur entrée (des remplaçants, ndlr)», avouait Paulo Fonseca. Endrick s’est simplement distingué en début de match (9e) et sur ce centre à destination de Yaremchuk (13e), autre fantôme de la soirée.

La mauvaise prestation du joueur prêté par le Real Madrid n’a échappé à personne. Les réseaux sociaux n’ont pas été tendres avec lui, et ce, malgré des débuts réussis avec 6 buts et 4 passes décisives en 13 rencontres toutes compétitions confondues. Le joueur de 19 ans était attendu dans les grands rendez-vous, mais force est de constater qu’après l’élimination en quart de finale Coupe de France contre Lens, et maintenant en Ligue Europa, il y a forcément un peu goût d’inachevé.