Accord de principe entre Aston Villa et Crystal Palace pour Evann Guessand

Six mois après son arrivée à Aston Villa pour 30 M€, Evann Guessand est déjà sur le départ. L’attaquant a eu du mal à trouver ses marques (21 matchs toutes compétitions confondues, 2 buts), et voit même son temps de jeu se réduire comme peau de chagrin avec sa participation à la CAN. Malgré quelques performances intéressantes en Ligue Europa (7 matchs 2 buts), l’ancien Niçois devrait prendre la direction de Crystal Palace.

D’après nos informations, un accord de principe a été trouvé entre les deux clubs de Premier League pour un prêt avec option d’achat de l’international ivoirien. Dans le même temps, les Eagles sont en train de boucler la venue de Jorgen Strand Larsen pour 57 M€ en provenance de Wolverhampton, après avoir déjà fait signer Brennan Johnson pour 40 M€ depuis Tottenham en début de mercato. La venue de Guessand à Selhurst Park risque bien de mettre fin aux rumeurs concernant Sidiki Chérif, toujours à Angers.