PSG : la valeur montante Sékou Doucouré

El Chadaille Bitshiabu, Édouard Michut, Warren Zaïre Emery, Djeïdi Gassama... Le vivier du Paris SG est inépuisable. Et la prochaine génération affiche déjà de belles promesses. À l'image de Sékou Doucouré, cadre des U17 cette saison aux côtés d'Ethan Mbappé ou Noah Lemina notamment, dont il a souvent été capitaine. Ce défenseur central de 16 ans, travailleur sans relâche et excellent élève (il avait notamment brillé lors d'un concours d'éloquence en 2021), excelle par ses qualités de placement et d'anticipation.

Le jeune talent devrait sans surprise avoir sa chance avec les U19 dès la saison prochaine. Il s'est d'ailleurs entraîné avec l'équipe professionnelle pendant deux jours au cours de la dernière trêve internationale, ce qui constitue un gage de confiance accordé par le club francilien. Son profil n'est par ailleurs pas passé inaperçu en Allemagne, où, selon nos informations, certaines écuries l'ont référencé suite à ses prestations remarquées avec le PSG lors de la Youngster Cup l'été dernier (finale perdue face au Hertha Berlin). Son contrat avec les Rouge-et-Bleu court jusqu'en juin 2023. Son représentant, le cabinet Renault-Avocat, sera en première ligne pour gérer ces sollicitations.