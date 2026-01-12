L’Espagne s’agenouille devant Raphinha, Vinicius Jr fait taire les critiques

Raphinha voit (encore) double

Le Barça a fait tomber le Real Madrid en finale de la Supercoupe d’Espagne (3-2). “Un match digne d’un Ballon d’or” de la part de Raphinha, auteur d’un nouveau doublé, pour Sport. L’ailier brésilien de 29 ans compte désormais sept buts en douze Clásicos après ses deux buts d’hier. Raphinha a aussi brillé défensivement en bon capitaine face aux Madrilènes, avant de céder sa place à Marcus Rashford sous une ovation et de recevoir le trophée de MVP. Pour AS, “Seul Raphinha était meilleur que Madrid”. Raphinha s’est imposé comme le leader incontesté du FC Barcelone, inscrivant un doublé décisif contre le Real Madrid pour un total de quatre buts sur ce final four, dont deux en demi-finale face à Bilbao. Depuis son retour, les Catalans vont mieux et Raphinha est le poumon offensif et défensif de ce Barça dominant.

Vinicius Jr retrouve le chemin des filets

Tout n’est pas à jeter du côté du Real Madrid, loin de là. Vinicius Jr a sorti une très belle prestation avec un but magnifique pour égaliser en première période, preuve que le Brésilien est beaucoup mieux ces derniers jours. Le Brésilien a humilié Koundé et Cubarsí sur un slalom, brisant sa disette de buts depuis le 4 octobre et faisant mal à la défense catalane. Meilleur joueur madrilène hier, il a porté l’attaque du Real jusqu’à sa sortie à la 82e minute, forcée par des crampes en dépit de sa forme étincelante. Malgré cette performance, son réveil n’a pas suffi face aux assauts du Barça. Vini promet un 2026 victorieux en affirmant que le Real Madrid rebondira.

L’élimination polémique de Manchester United fait parler…

Les entraîneurs se suivent, les déconvenues s’enchaînent. Manchester United est déjà éliminé de la FA Cup après sa défaite au 3ᵉ tour contre Brighton. Darren Fletcher pointe la fragilité de son équipe comme l’écrit le Daily Mirror. Le coach intérimaire de Manchester United a critiqué la fragilité mentale de ses joueurs après la défaite à Old Trafford. Fletcher a pointé du doigt le manque de tempo, d’attitude et de résilience, affirmant que les joueurs doivent se ressaisir seuls pour regagner la confiance des supporters en colère. Il reconnaît le droit des fans de huer l’équipe, tout en croyant au potentiel du groupe pour viser la Ligue des Champions une fois les blessés et les internationaux africains de retour de la CAN.