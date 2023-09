Macédoine du Nord - Italie : les compositions officielles

Le tenant du titre doit se rapprocher de la qualification pour l’Euro 2024. L’Italie se déplace en Macédoine du Nord pour son troisième match de qualification (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45). La Nazionale n’a pas le droit à l’erreur pour rester en course dans ces éliminatoires au sein d’un groupe relevé où figurent aussi l’Angleterre et l’Ukraine.

Pour son premier match à la tête des Azzurri, Luciano Spalletti présente un 4-3-3 avec Mancini et Bastoni devant Donnarumma ainsi que Di Lorenzo et Dimarco dans les couloirs défensifs. Barella, Cristante et Tonali animeront l’entrejeu derrière le trio Politano-Immobile-Zaccagni. En face, la Macédoine du Nord devrait jouer en 4-2-3-1 avec notamment le Napolitain Elmas dans une position plus avancée et Miovski seul en pointe.

Les compositions :

Macédoine du Nord : Dimitrievski - Manev, Musliu, Zajkov, Alioski - Ashkovski Bardhi - Elezi, Atanasov, Elmas - Miovski.

Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco - Barella, Cristante, Tonali - Politano, Immobile, Zaccagni.