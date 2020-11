OL : les reproches d'Anthony Lopes aux équipes françaises engagées en Europe

Représentée par le PSG, l'OM, Rennes, Nice et Lille, la France a vécu une semaine noire sur la scène européenne, avec quatre défaites pour un seul succès, face à Leipzig, Porto, Chelsea, Prague et Milan. Résultat, c'est l'indice UEFA, qui décide des places attribuées dans les compétitions européennes pour chaque championnat, qui en prend un coup. 13e du classement, la France est loin derrière les 4 autres grands championnats et se retrouve devancée par de modestes nations du football européen. Absent des compétitions continentales cette saison, l'OL observe cette débâcle de loin. Mais certains Lyonnais ne manquent pas d'exprimer le fond de leur pensée.

Ainsi, interrogé en conférence de presse ce vendredi, le gardien de but de l'OL a donné son avis sur les prestations des Français en Europe. A demi-mot, il a accusé les écuries françaises de ne pas jouer à fond et donc de pénaliser les autres. «Nous ça nous manque, je pense que pour l’indice UEFA français Lyon manque à la France. Nous on s'est toujours mis dans la tête que quand on a la chance d'en disputer, on joue les coupes d'Europe à 200%. Je ne dis pas qu'ils ne la jouent pas à 200%, c'est difficile. Mais on se met en difficulté dans le championnat français. On aimerait que les équipes prennent le maximum de points possible, c'est vrai que ça manque un peu au niveau de l'indice UEFA,» a déclaré Anthony Lopes. Ambiance.