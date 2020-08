Alain Roche nouveau directeur sportif de Bordeaux

Eduardo Macia parti, les Girondins de Bordeaux ont décidé de prendre un nouveau directeur sportif. Comme attendu depuis quelques jours, c'est Alain Roche qui a été nommé à ce poste. Consultant pour Canal +, l'ancien défenseur central de Bordeaux et du PSG notamment avait déjà occupé un poste de dirigeant avec le club francilien avant le rachat par QSI.

«Je suis certain qu’avec Alain, un Girondin de formation et de cœur, aux commandes du sport, notre club retrouvera les valeurs et les succès qui ont fait vibrer si souvent le cœur des supporters de toute la région» a déclaré Frédéric Longuépée le président des Girondins de Bordeaux.